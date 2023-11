A sus 68 años, Denzel Washington prepara un estreno basado en hechos reales para Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más exitosas del mundo, gracias a su contenido de calidad. En su catálogo se pueden encontrar películas y series que van desde clásicos, como Breaking Bad, hasta estrenos como El juego del calamar: el desafío.

Ahora, el servicio anunció una nueva producción de la mano de Denzel Washington, legendario actor ganador de tres Globo de Oro, un Premio del Sindicato de Actores, un Premio Tony y dos premios Oscar.

Denzel Washington

Se tratará de un drama épico dirigido por Antoine Fuqua basado en la historia del guerrero cartaginés Aníbal, quien es considerado como el “padre de la estrategia”, título que le fue otorgado por el historiador militar Theodore Ayrault Dodge.

Aníbal, guerrero cartaginés. Foto: web

No se trata de la primera vez en que Washington y Fuqua trabajan juntos; el actor ha estado bajo la dirección del cineasta estadounidense en las películas de The Equalizer, Training Day y The Magnificent Seven.

¿De qué tratará Aníbal?

“Basada en la vida real del guerrero Ánibal, considerado uno de los más grandes comandantes militares de la historia, la película abarca las batallas cruciales que dirigió contra la República Romana durante la Segunda Guerra Púnica”, anunció la plataforma de streaming.

La película aún está en pañales, es decir, su título aún no está completamente definido y mucho menos su fecha de estreno. Se tratará de una producción que será anunciada con platillos y bombos al momento de su lanzamiento por parte de la plataforma.

¿Qué películas de Denzel Washington se pueden ver en Netflix?

En el mientras tanto del estreno de su nueva película, se pueden disfrutar otras grandes producción en Netflix con Denzel Washington en el rol protagonista, como Hombre en llamas, El coleccionista de huesos, El libro de los secretos, el clásico Gloria, el documental La madre del blues, y muchos otros títulos muy atractivos.