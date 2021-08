La mañana de este lunes comenzó alarmante en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe debido a que un referente de la zona costera de la provincia se encadenó en la institución para buscar respuesta por parte de funcionarios. El hombre reclama alimentos para los pescadores.

//Mirá también: Investigan video de un hombre con un arsenal de armas y la camiseta de Unión

Se trata de Gustavo Oroño, quien en diálogo con la Radio de UNO, el hombre explicó: “Hacemos este reclamo lógicamente porque no encontramos ningún tipo de solución y la atención que hemos encontrado es a medias. El tema es que los chicos reciben un bolsón de siete u ocho artículos cada 20 días, y realmente eso no alcanza. Inclusive han sacado la fruta, la verdura, las carnes, el azúcar, hasta la leche y es muy poco. Nosotros queremos que se fortalezca, que el alimento llegue”.

En este contexto, el referente agregó también: “Además estamos reclamando por la Tarjeta Ciudadana que es de 300 pesos hace cuatro años. Con esta nueva modalidad de empadronamiento lo único que han hecho es sacar gente pobre para agarrar a otro pobre. Y seguimos insistiendo con los reclamos de los pescadores, que estamos en decreto nacional aún. Siempre viene plata de la Nación a la provincia y se la roban a los pescadores. Porque va a parar al banco, al chancho, a las hojas, al campo y a los pescadores nunca va a parar nada”, agregó.

Un hombre se encadenó en el Ministerio de Desarrollo Social para pedir alimentos para los pescadores Foto: Uno Santa Fe

La decisión de encadenarse para solicitar ayuda se debe a que realmente, “hay gente que pasa hambre”. “Estamos hablando también de los módulos que llegan cada nueve meses a la gente de los barrios pobres de la ciudad. Cada nueve meses les están llegando más o menos un kilo de alimento por mes por familia, y estamos hablando de 5 gramos que llega el estómago del ciudadano en sí. Todos sabemos que la pobreza ha aumentado. Y sobre todo en los barrios donde la gente no tiene trabajo. Hay gente que no ha cobrado ni IFE, ni Repro, ni ATP, que no tiene ningún tipo de ayuda. Mínimamente tendría que llegar los alimentos a los barrios”, describió.

Por último, Oroño agregó que hasta el momento han recibido respuestas por parte del Ministerio de Desarrollo Social con algún funcionario, pero que las respuesta son mínimas o no llegan o les terminan mintiendo. “Lo que queremos es que la respuesta llegue a los barrios de mucha pobreza”.

Sobre su encadenamiento resaltó que continuará así: “No solo hasta que tenga una respuesta, que me atiendan, sino hasta que brinden realmente una solución. No queremos versos, queremos soluciones”.