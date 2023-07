Omar Perotti le reclamó a Alberto Fernández apoyo de Nación para combatir el narcotráfico

Este viernes, el presidente Alberto Fernández llegó a la ciudad de Santa Fe para encabezar un acto de entrega de viviendas Procrear II junto con el gobernador Omar Perotti. En ese marco, el titular de la Casa Gris volvió a reclamar más apoyo para combatir el narcotráfico y recibió la promesa de Fernández de colaborar con más recursos y fuerzas federales.

Perotti expresó: “la provincia necesita un acompañamiento adicional en el tema seguridad. Necesitamos que a las últimas fuerzas federales se le complementen y lleguen más efectivos para que la población santafesina tenga resguardo”, dejando en claro que su mensaje estaba dirigido al primer mandatario argentino sentado justo a su lado. Y agregó: " Tenemos necesidad de coordinar el esfuerzo con las fuerzas federales. Más número ayudaría mucho”.

Por su parte, Alberto Fernández no esquivó el palo y habló en respuesta directa a Perotti: “¿Piensan que Agustín (Rossi) no me atormenta todos los días contándome lo que pasa en Rosario? Omar, voy a hacer todo el esfuerzo que haga falta para ayudarte, sabiendo que tenemos recursos limitados”.

Alberto Fernández, Agustín Rossi y Omar Perotti encabezaron la entrega de viviendas en Santa Fe Foto: Santa Fe

En esa línea, se refirió a la gran bandera desplegada durante la despedida de Maxi Rodríguez: “¿Creen que me pasa desapercibido que en el homenaje a Maxi Rodríguez unos sinvergüenzas hayan desplegado una bandera mostrando la cara de los narcotraficantes; delincuentes que azotan a la ciudad de Rosario, riéndose y burlándose de todos nosotros? Nada de eso me pasa desapercibido”.

Y sumó: “No nos van a ganar. Puse recursos y hombres y si hacen falta más, van a haber más. El crimen organizado eligió a Rosario como lugar operativo. El crimen organizado es perverso porque compra policías, políticos, jueces y periodistas. Pero no nos van a ganar”.

¿QUé dijo agustín rossi sobre el reclamo de perotti?

Quien también habló al respecto fue el jefe de gabinete de la Nación y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi, que acompañó a Alberto Fernández al acto de entrega de viviendas.

“Como dijo el presidente, estamos comprometidos con el combate contra el narcotráfico. Cuando asumí la Jefatura de Gabinete había una situación difícil en Rosario por lo que aumentamos la cantidad de efectivos federales en la ciudad, cambiamos el mecanismo de patrullaje, pusimos un responsable político no solo en Rosario sino también en Santa Fe, abrimos la UIF, aprobamos el proyecto de jueces y fiscales federales, entre otras cuestiones”, detalló.

Además, habló de la “buena articulación” con el trabajo del ministro de Seguridad provincial Claudio Brilloni y remarcó: “No es una situación fácil de resolver, es algo que se fue acumulando y es un problema complejo. Lo que no puede pasar es que nos dobleguen”.