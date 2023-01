Caso Grávida: Santa Fe hizo la denuncia penal y el médico de la asociación salió a defenderse

Tras la denuncia penal iniciada por la provincia de Santa Fe contra la organización Grávida por obstaculizar un procedimiento de Interrupción Legal del Embarazo en una niña violada por su padre, el ginecólogo voluntario de la organización Raúl Dalla Fontana se desprendió de la situación y aseguró: “no hice nada contra la ley”.

El médico, que cumple tareas ad honorem en la asociación civil que el fin de semana de Año Nuevo interceptó a la nena de 12 años violada y a su madre, sostuvo: “Yo no convencí a nadie, di información de lo que se me solicitó. Desconozco si la denuncia me complica, a mí no me llegó nada”.

Tras enterarse de la gestación, la niña y su madre habían manifestado que querían seguir adelante con la interrupción del embarazo, ya que es producto de un abuso sexual proveniente de su padre, una persona con múltiples denuncias por violencia de género. A pesar de lo pactado, ambas faltaron a la cita para el procedimiento y eso hizo saltar las alarmas del gabinete de acompañamiento estatal. Tras una intensa búsqueda, ambas fueron encontradas en una sede de la organización religiosa donde Dalla Fontana colabora.

¿Qué dijo Dalla Fontana sobre el accionar de Grávida?

Tras descubrir el paradero de la jovencita, se supo que el médico ginecólogo había tenido contacto por videollamada con ella y había intentado persuadirla de no interrumpir el embarazo. Según él, esto fue a pedido de la propia asociación civil.

“A mí me contacta gente de Grávida de Santa Fe, no conozco de otro lugar. Me preguntaron si estaba de acuerdo en salvar el embarazo y la vida del niño por nacer que siempre queda en un segundo plano. Tuve con ella y con la madre, la futura abuela, una llamada por WhatsApp”, sostuvo el hombre en diálogo con La Capital.

Y agregó: “A ella le hablaban de riesgo de muerte y por eso le aconsejaban un aborto, todo estaba basado en el riesgo de muerte más que en el tema violación, que es otra arista. Entonces yo le dije, ´el riesgo de muerte , mamá, es bajísimo´”.