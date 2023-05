Ante los hechos de inseguridad, las víctimas acuden rápidamente a las autoridades policiales para que puedan socorrerlos ante el terrible momento que acaban de vivir, pero no siempre reciben la ayuda que esperan. Una joven puntana sufrió el robo de su bicicleta y acudió a la comisaría a hacer la denuncia, sin embargo, la inesperada respuesta que recibió de la policía la dejó indignada.

Una joven puntana fue a denunciar un robo y la inesperada respuesta de la policía la indignó (imagen ilustrativa) Foto: El Universo

Tras el terrible hecho que vivió en manos de un delincuente, la chica recurrió a la policía, pero sólo consiguió indignarse más por la falta de apoyo por parte de los uniformados. “Yo estaba mal y no me acompañaron”, comentó la puntana a El Chorrillero.

Cuál fue la inesperada respuesta de la policía que recibió la joven puntana

Brisa San Martín es una joven que trabaja en una regalería en la calle Rivadavia al 833, en la Ciudad de San Luis. El pasado viernes 12 de mayo, Brisa entró a trabajar de madrugada como de costumbre y, al terminar su horario laboral a las 19:30 horas, se percató que su bicicleta no estaba donde la había dejado.

Desesperada por la situación, decidió pedir ayuda a dos policías que estaban recorriendo la zona en bicicleta, sin embargo, la joven alega que sólo le tomaron sus datos. La chica radicó la denuncia en la Comisaría 1 y al solicitar ayuda para recuperar su bicicleta, recibió una respuesta por parte de la policía que la dejó indignada. “Dala por perdida”, le respondieron a la puntana.

Una joven puntana fue a denunciar un robo y la inesperada respuesta de la policía la indignó (imagen ilustrativa) Foto: Pagina

La joven alegó que se sintió desamparada por las autoridades y tuvo que insistir para que revisaran las cámaras de seguridad. “Yo estaba mal. No me acompañaron, no preguntaron a los demás puestos si habían visto algo, tampoco pidieron ver las cámaras. No supieron qué decirme”, manifestó la puntana.

Finalmente, Brisa pudo acceder a las filmaciones de las cámaras de seguridad, en las cuales se puede observar como un joven rompía el candado de la bicicleta y se escapaba con ésta. Sin embargo, la joven manifiesta que aún no tiene novedades ni del delincuente, ni del vehículo. “La publico todos los días en las redes sociales y hasta doy recompensa porque es mi herramienta de trabajo”, comentó desesperada.

Brisa utiliza ese medio de trasporte para llegar todos los días a trabajar desde el barrio República y necesita recuperar su bicicleta robada lo antes posible. Se trata de una Top Mega rodado 29 talle L, de color gris con letras verdes y detalles en dorado. Si alguien tiene alguna información, puede comunicarse al teléfono de la joven: 2664664933.