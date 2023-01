Si algo lo caracteriza a Darío Barassi es la emotividad con la que carga cada una de sus palabras. Luego de una semana movida y en medio de la despedida de su programa “100 argentinos dicen”, el sanjuanino le dedico un tierno posteo a su esposa en el día de su cumpleaños y compartió las palabras más románticas.

El día comenzó bien temprano para el conductor argentino quien le preparó el desayuno a su esposa Luli Centurión. “Todo perfecto”, de eso se encargó Barassi, de que todo estuviera hermoso para celebrar el cumpleaños del “amor de su vida”.

La tierna dedicatoria de Dario Barassi a su esposa por el cumpleaños: "el mejor regalo me lo llevo yo" Foto: Instagram

“Buscando fotos de la cumpleañera, me doy cuenta que hemos vivido una barbaridad de situaciones, lugares, emociones y comidas juntos. Q bendición ser equipo con vos en esta vida”, comenzó diciendo el conductor antes de dedicarles unas románticas palabras junto a un video en el que recopiló años de amor.

Aunque antes de seguir con su emotividad, el ex conductor de “100 argentinos dicen”, agrego un poco de humor y entretenimiento a su discurso. “Me siento un forro porque es tu cumpleaños, pero el mejor regalo me lo llevo YO, que sos VOS”, le escribió el sanjuanino.

En el video se pueden ver algunos viajes de la pareja, algunos momentos compartidos y una dedicatoria especial a la familia que formaron entre ambos y que hoy tiene dos pequeñas hijas.

Entre palabras le deseo todo lo bueno, pero sobre todo mucho amor y se encargó de aclarar que él se va a encargar de que todo eso ocurra. " Lo que tenemos es único y especial y eso mucho tiene que ver con vos. No me sueltes la mano y sigamos viviendo esta aventura juntos este y mil años más”.

Como no podía ser de otra manera, el conductor concluyó diciendo “hasta las manos estoy. Te amo gorda. Feliz cumple amor de mi vida. Te mereces todo”.

Darío Barassi se despidió de 100 argentinos dicen con unas emotivas palabras

Darío Barassi condujo el último programa de “100 argentinos dicen” y dedicó unas emotivas palabras a todos los que lo acompañaron en la trasmisión del mismo.

Hace más de un mes, el conductor confirmó en vivo que el ciclo, trasmitido por El Trece, no formaría parte de la grilla de programación del 2023, pero que el conductor seguirá presente como una de las figuras fuertes del canal.

Fue así como finalmente el último programa llegó. El estudio se llenó de cánticos y festejos, sin perder la energía clásica de todas las tardes que lo caracterizan. “Estoy sensible, no soy bueno para expresar emociones... Bueno sí”, empezó diciendo Barassi con su humor característico. “Estoy absolutamente feliz por lo que significó 100 argentinos en mi vida. No siento que el formato me esté soltando, siento que es un ciclo que se cumplió”, agregó.

Darío Barassi se despidió de "100 argentinos dicen" (Foto: @dariobarassi)

“Me cambiaste la vida. Me hiciste descubrir una nueva vocación, un nuevo oficio, un grupo humano único, un equipo distinto, una familia televisiva. Me acercaste a la gente, me diste popularidad, premios, o al menos nominaciones”, comenzó diciendo el posteo que el conductor hizo a través de Instagram.

Al final, el sanjuanino le recordó a sus seguidores que se trata del cierre de una etapa en su vida en la cual creció y valora un montón porque seguirá conduciendo por mucho tiempo más. “Mañana nuevas familias, muchas más Plata en juego, yo voy a estar acá, y vos?! Adiós bb”, cerró el mensaje.