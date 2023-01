La limonada más cara del verano: una sanjuanina fue a un bar, quedó espantada por los precios e hizo su descargo en redes

Últimamente, es muy común que a los argentinos nos sorprenda los precios de la gastronomía este verano. Así le pasó a una sanjuanina que en un parador del Dique de Ullum, quedó espantada por lo que pagó y su descargo se hizo viral en Facebook.

A raíz de esto, la usuaria Natacha Cruz utilizó sus redes sociales para hacer pública la situación y descargar su enojo hacia el recién inaugurado parador por los altos precios, la poca higiene y la mala atención de los empleados.

“Malísima atención. Vasos de vidrio sucios y toqueteados por los mozos, no tienen carta /menú, por ende no puedes acceder a los precios. JARRA DE LIMONADA SÓLO CON MENTA $2000 Dos mil. El choreo del verano”, comentó Natacha en Facebook y su publicación no tardó en hacerse viral.

Este es el descargo que hizo Natacha a través de Facebook. Foto: Redes Sociales

Qué repercusión tuvo la publicación de la sanjuanina en Facebook

El posteo recibió cientos de comentarios de clientes insatisfechos y también de personas que comparaban los precios del lugar con otros mucho más económicos. “Una jarra de limonada en las internadas- bonafide cuesta 700. Entiendo que por la lejanía y otros costos y por marca pueda costar un poco más pero 2000 es una banda”, comentó un usuario en la publicación.

Los dueños del local gastronómico se cotactaron con Natacha luego de publicar su reseña. A pesar de lo ocurrido, contó a través de Facebook que fue “con muy buena predisposición para mejorar y ajustar detalles que seguramente enriquecerán la propuesta del parador turístico”.