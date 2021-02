Sergio Daniel Barrionuevo es un sanjuanino que nació el 30 de marzo de 1972 en el Hospital Rawson y fue adoptado por Marcolino Adolfo Barrionuevo y María Dolores Ribes, quienes ya no viven. Por estos motivos, el hombre busca conocer datos de su familia biológica. Hace una semana, Diario La Provincia SJ dio a conocer su relato, lo que lo ayudó a recaudar más información para poder lograr su cometido.

“Gracias a toda esta movida me habló una prima de la que no sabía desde hace muchos años. Me dijo que no estaba del todo mal lo que había averiguado, pero por ejemplo, mi madre no era de Caucete como yo creía sino de Media Agua y que mi madre lloró mucho mucho cuando me entregó. Pero sabía que lo mejor para mí era que me fuera con otra familia. Ella no estaba segura de si yo era el noveno o el décimo hijo, esto significa que tengo ocho o nueve hermanos que no conozco y que son más grandes que yo”, contó Daniel.

Por otro lado, contó que él contaba con la información de que su mamá biológica lo había entregado con la condición de poder seguir viéndolo, pero nunca pudo tener contacto con ella. “Entre mis madres nunca se conocieron. El lazo de conexión fue mi madrina quien falleció a los meses de que yo naciera. Estuvo en Media Agua junto con una partera al momento de mi nacimiento”, reveló.

Luego de ser adoptado, Daniel vivió en Villa del Carril hasta julio de 1977, cuando se fueron a vivir a Buenos Aires tres años. Después, regresaron a San Juan, instalándose en Rivadavia. “Me enteré de que soy adoptado en la adolescencia pero no le di importancia. Me importaba terminar el secundario en la EPET 4 y disfrutar con mis compañeros. El tiempo fue pasando y yo estaba con los problemas del día a día, pero ahora mis tres hijos ya están grandes y quiero ocuparme de mi historia”, aseveró.

Además, agregó: “No me enteré porque alguien me hubiese dicho sino porque mi madre de crianza alguna vez me dijo que nací por cesárea y años después me dijo que nací en el Hospital Rawson por parto normal. Sí sabía que ella tenía las trompas tapadas y en aquel momento no había solución para eso, nunca pudo tener hijos. Uno más uno me dio dos, pero no me aboqué a buscar a mis padres biológicos. Ahora ya estoy grande, tengo 48 años y quiero buscarlos. Estoy muy agradecido con mis padres de crianza. Los extraño mucho porque ellos ya no están. Me dieron mucho amor y me criaron con los valores de la vida. Me enseñaron a ir por un camino recto”.

“Mis hijos tienen un gran parecido a mí. Hay uno que desde los dos años se me parece mucho y otro que cuando nació era muy parecido aunque después se le fue transformando la carita y pareciéndose más a la familia de la madre. El del medio también tiene muchos rasgos míos. Por eso pienso que tal vez mi familia biológica me pueda reconocer si es que tienen un parecido entre ellos”, explicó.

Finalmente, Daniel sentenció: “Me encantaría encontrar a mi familia. Quiero cerrar un ciclo. Y si no me aceptan, al menos me gustaría saber si hay alguna enfermedad genética que pueda haber heredado. Además tengo mucha incertidumbre por saber si es cierto lo que me dijeron de mi mamá, y si no es cierto y pasó de otra forma, también. A veces me pongo a pensar si mi madre me está buscando, o si por ahí le dijeron que nací muerto. Tengo una necesidad enorme de saber mis raíces”.

A partir de esta historia, iniciaron una campaña para recolectar más información, por lo que piden que si alguien conoce una familia numerosa de Media Agua con al menos ocho hijos, todos de 50 años o más, y que haya entregado a un bebé en marzo de 1972, se comuniquen con Daniel al 132779909.