Carla Guzmán tiene 14 años y vive con su mamá y hermanita de 9 años en la localidad sanjuanina de Chimbas. La adolescente tiene parálisis cerebral, hidrocefalia, displasia pulmonar y pubertad precoz. Debido a sus enfermedades necesita un medicamento que vale más de $300.000 pero no lo pueden conseguir.

Yanina, la madre de Carla está desesperada por conseguir el medicamento que necesita su hija. Los 18 de cada mes tiene que colocarle la medicación especial, ya han pasado 11 días de la fecha y aún no pudo conseguirla.

La historia de Carla, la sanjuanina de 14 años que necesita un medicamento urgente

Su mamá contó a Telesol Diario, la dura historia de su hija, quien nació prematura de 6 meses, y luego se contagió de meningitis estando en el hospital, lo que le ocasionó las enfermedades que tiene hoy en día. A partir de los 6 años comenzó a tomar Triptorelina, un medicamento muy costoso que cuesta mucho conseguir.

Carla, la joven sanjuanina que necesita un medicamento muy caro y no lo pueden conseguir Foto: telesol diario

La medicación cuesta más de $300.000, y a Yanina no le alcanza para comprarlo, ya que trabaja como empleada doméstica y es quien sustenta a la familia. Hace 8 años inició un expediente en el Ministerio de Desarrollo Humano, donde le entregan la medicación y alimentación especial de la adolescente, pero a veces se atrasan.

Los 18 de cada mes debe colocarle la medicación pero aún no se la entregan, el miércoles 28 de junio, Yanina fue a la repartición pública pero le dijeron que todavía no llega. Ante esto, la mujer pide ayuda desesperadamente, ya que si Carla no toma el medicamento, empieza con dolores intestinales muy fuertes, y hasta le asusta que por la menstruación pueda tener hemorragias.