El dueño de un lavadero de autos sanjuanino y sus empleados encararon una campaña solidaria para crear un merendero que sostienen con lo que ganan en su trabajo. El propietario de Jonathan Cozza y su equipo es del Lavadero Alem. Ya empezaron a comprar ladrillos para transformar el merendero en comedor.

“Ya compramos los ladrillos para levantar las paredes y la idea es hacerlo comedor en algún momento. Tenemos cerca lo que es la Villa Echeverría, y esperamos ayudar bien a los niños de ahí. En este momento vamos a sacar para que los chicos puedan pasar y retirar su botella de leche, aunque tenemos los tablones pero con eso todavía hay que esperar”, relató Jonathan a Diario La Provincia SJ.

El merendero también llevará el nombre del lavadero del que viven varias familias, en la actualidad. Los chicos ya empezaron a entregar chocolatadas y botellas con leche a los niños de la zona y ocupan algunos momentos de la jornada laboral para poder encargarse de eso.

“Nos movemos para esto con la plata que obtenemos de los lavados de autos. En un principio nos propusimos un solo día en la semana pero esperamos irnos a tres para que los chicos puedan tener su merienda. Trabajaremos todos los que estamos acá en el lavadero, ellos nunca me sueltan la mano, les propongo ideas y me acompañan, me dicen que sí”, comento muy orgulloso Jonathan.

Una panadería de la zona ya se comprometió a donarles cosas dulces para los chicos del merendero. “Aunque nos den pan vamos a hacer tostadas con mermeladas, es algo muy lindo planificar cosas así para otros. Estamos acá, estamos levantando y pensando en qué se puede hacer, en poder ayudar. A nosotros no nos cuesta nada, tenemos una olla que hace la chocolatada sola”, detalló el joven.

Hace unos meses, el mismo lavadero se había hecho famoso porque lavaba autos a cambio de una donación y ahora esperan poder hacerlo por azúcar. “Sabemos que la leche es muy cara y de eso nos encargamos nosotros. Tal vez con azúcar sí necesitemos ayuda, ya veremos que hacemos”