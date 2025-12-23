Tecnología cardiovascular en el sistema público de salud

El sistema público de salud provincial sumó una instancia de formación vinculada a tecnología cardiovascular de alta complejidad. En el Hospital Centro de Salud se realizó una capacitación sobre el balón de contrapulsación como dispositivo de asistencia ventricular, una herramienta utilizada en pacientes con deterioro severo de la función cardíaca y que recientemente fue incorporada al ámbito público provincial.

La actividad se desarrolló en el anfiteatro del hospital y estuvo dirigida a médicos cardiólogos, residentes y enfermeros del área cardiovascular, con especial foco en equipos de Unidad Coronaria. El objetivo fue actualizar conocimientos y estandarizar criterios de uso ante cuadros coronarios o valvulares complejos.

Para qué sirve el dispositivo y por qué se capacitó al equipo

Desde el Servicio de Cirugía del hospital, el cirujano cardiovascular José Luis Mónaco explicó el alcance del recurso y remarcó su importancia clínica: “Es una herramienta fundamental para pacientes con muy mala función cardíaca. Si bien es una tecnología conocida, para nuestro personal representa una novedad, por lo que resulta indispensable capacitarlos y actualizarlos para poder utilizarla correctamente en el ámbito del sistema público”, señaló.

Mónaco precisó que la formación estuvo orientada especialmente a quienes intervienen en el manejo de pacientes críticos: médicos de unidades coronarias, residentes y personal de enfermería, subrayando el rol de estos últimos en la atención diaria y el seguimiento del paciente.

La mirada de la Unidad Coronaria

La coordinadora de la Unidad Coronaria, Laura Suárez Nassif, señaló que la capacitación respondió a una necesidad concreta del establecimiento, que realiza cirugías cardíacas, cuenta con servicio de hemodinamia y aborda casos de alta complejidad.

“La unidad coronaria es el eje del área cardiológica. Por eso consideramos fundamental actualizar conocimientos sobre dispositivos de asistencia ventricular y conocer los avances existentes, para poder implementarlos cuando el paciente lo requiera”, expresó.

La capacitación se enmarca en una línea de actualización para sostener prácticas seguras y eficientes ante pacientes con compromiso hemodinámico severo, sumando herramientas que permitan mejorar la capacidad de respuesta del sistema público.