Salud lanzó la Red Materno-Fetal en la Maternidad de las Mercedes

En un hecho trascendental para el sistema sanitario provincial, se lanzó la Red Materno-Fetal en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, con un acto encabezado por el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz.

El titular de la cartera sanitaria destacó que esta iniciativa representa “un avance en la capacidad de atención con recursos humanos altamente capacitados y con tecnología de primer nivel, como la incorporación de ecógrafos en la atención primaria”.

El doctor Medina Ruiz subrayó que el objetivo central es garantizar una atención de calidad a las embarazadas y a sus bebés desde el inicio de la vida. “Este paso es posible gracias al apoyo permanente de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, que nos acompaña día a día para brindar la mejor atención a los pacientes de Tucumán”, remarcó.

El lanzamiento contó con el respaldo del doctor Mario Palermo, referente mundial en medicina fetal, quien fue designado padrino de la red. Palermo celebró que Tucumán se posicione como modelo en la región: “La provincia ha demostrado un trabajo coordinado, con recursos humanos formados y un fuerte compromiso con los pacientes. En dos años, Tucumán estará en la cúspide de la enseñanza en medicina materno-fetal”.

La subsecretaria de Salud, doctora Cristina Majul, afirmó que este proyecto “es un orgullo para la provincia y un logro colectivo que garantiza igualdad de oportunidades para todas las madres, sin importar su lugar de residencia”.

También resaltó que, gracias a la red, el feto es reconocido como paciente y podrá recibir diagnóstico precoz y seguimiento especializado en cada etapa.

En esta primera etapa, la Red Materno-Fetal contará con 16 nodos activos de los 21 previstos, conectados directamente con maternidades de mayor complejidad. Esto permitirá descentralizar la atención y asegurar que cada embarazada con factores de riesgo tenga un camino asistencial seguro y un nacimiento en el ámbito más adecuado a su situación clínica.

Con esta acción, Tucumán reafirma su liderazgo en la región en materia de salud materno-fetal, consolidando un modelo de atención que combina tecnología, capacitación y compromiso humano, bajo la conducción del Ministerio de Salud Pública.