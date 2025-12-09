Salud fortalece la rehabilitación neurológica pediátrica

En una apuesta a fortalecer la salud pública pediátrica en Tucumán, el Ministerio de Salud avanza en la próxima puesta en marcha de un equipo provincial dedicado a la rehabilitación neurológica pediátrica, con foco en niñas y niños con parálisis cerebral y patologías neurológicas complejas.

Reunión de trabajo y primeros lineamientos

En el despacho del Ministerio, el titular de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, encabezó un encuentro junto a la subsecretaria, doctora Cristina Majul y un conjunto de especialistas para ultimar detalles de lo que será un espacio de atención integral, pensado para acompañar a pacientes y familias con un abordaje sostenido y coordinado.

Según se informó, la iniciativa apunta a ampliar la capacidad de respuesta dentro del sistema público, sumando organización, equipos y seguimiento especializado en una demanda que crece y que, muchas veces, empuja a las familias a buscar alternativas fuera de la provincia —o incluso del país—.

Un equipo interdisciplinario para casos complejos

La reunión contó con la participación de la médica fisiatra Gisela Núñez, del Servicio de Rehabilitación del Hospital Avellaneda, además de kinesiólogas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, psicólogos, pediatras y un neurólogo. El objetivo: consolidar un grupo interdisciplinario que permita atender en un mismo circuito las múltiples necesidades que requieren los casos neurológicos crónicos.

En ese marco, el titular de la cartera sanitaria remarcó el sentido del proyecto y el estándar que se busca alcanzar: “El objetivo es ofrecer a la comunidad un espacio de excelencia para niños con parálisis cerebral o con patologías neurológicas complejas, con los mejores profesionales de Tucumán. Estamos avanzando para inaugurar en breve un equipo especializado en rehabilitación neurológica pediátrica, que brindará un abordaje integral y de calidad”.

Que “todo esté en un solo lugar”

Desde la mirada técnica, Gisela Núñez sostuvo que la convocatoria del Ministerio busca consolidar un equipo capaz de acompañar a cada paciente y también a su entorno familiar, reduciendo la fragmentación de la atención: “Queremos que los niños con parálisis cerebral cuenten con todas las especialidades que necesitan en un solo lugar. Muchas familias piensan que la única solución está fuera del país y realizan gastos muy elevados, cuando en realidad contamos con los recursos y la capacidad profesional en Tucumán. Este equipo busca ofrecer un tratamiento integral, mejorar la autonomía del paciente y cuidar al mismo tiempo la dinámica familiar”, explicó.

La meta, remarcaron, es construir una respuesta más accesible y ordenada, que permita continuidad terapéutica, articulación entre disciplinas y acompañamiento real en el tiempo.

Por su parte, la licenciada Elsa Carolina Romano, del área de rehabilitación del Hospital Eva Perón, enfatizó que la provincia registra un incremento de consultas por parálisis cerebral y que muchas familias terminan explorando opciones externas con expectativas que no siempre se corresponden con la realidad clínica.

“La provincia registra un número creciente de pacientes con parálisis cerebral que buscan alternativas fuera del país, muchas veces con expectativas irreales. Contamos con recurso humano especializado, capaz de brindar una atención integral, física, emocional y social. Este proyecto permitirá acompañar a las familias, garantizar la funcionalidad del paciente y, además, formar a otros profesionales interesados en trabajar en esta área”.

Así, el plan no solo apunta a la atención directa, sino también a la formación de nuevos perfiles y al fortalecimiento de una red local con capacidad de sostener tratamientos complejos sin depender de derivaciones lejanas.