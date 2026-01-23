Prevención y saneamiento: los ejes del informe anual de Salud Ambiental

El Ministerio de Salud Pública reunió a su titular, doctor Luis Medina Ruiz, con el director de Salud Ambiental, el ingeniero Leandro Medina Barrionuevo, para repasar el trabajo realizado durante 2025 y ordenar la hoja de ruta de los operativos que continúan activos.

En el encuentro se confirmó, además, la incorporación de dos nuevos móviles para ampliar la cobertura territorial en toda la provincia.

En su informe, Medina Barrionuevo señaló que el inicio del año estuvo marcado por un brote en el sur, con operativos de control. Según precisó, desde mitad de año “Desde mitad de año en adelante no se registraron casos de dengue hasta la fecha”, mientras el área sostiene acciones de prevención permanente con recorridos en comunas y municipios, operativos barriales casa por casa y capacitaciones.

Agua segura y temporada de natatorios

Otro de los puntos centrales fue el trabajo del Departamento de Saneamiento Básico, con vigilancia sobre la calidad del agua y la fiscalización de piletas. El director detalló que “Desde octubre a la fecha llevamos registrados más de 150 natatorios habilitados”, en una temporada con controles continuos.

Gestión ambiental en hospitales y educación

El balance incluyó tareas vinculadas a la gestión de residuos biopatogénicos en establecimientos sanitarios y una agenda de educación ambiental con actividades como maratones, articulación con áreas educativas y capacitaciones con puntaje docente.

También se mencionó la participación en talleres de verano con stands, charlas, juegos y una propuesta de títeres.

Con operativos en marcha —incluida la prevención de dengue en zonas como Banda del Río Salí y controles de rutina en natatorios— Medina Barrionuevo remarcó que “Logramos incorporar dos vehículos que son fundamentales para continuar cumpliendo con todas las tareas que realizamos a diario en cada punto de la provincia”.

Por su parte, Medina Ruiz destacó el trabajo del equipo y la necesidad de sostener una presencia territorial activa para acompañar la prevención y el cuidado ambiental vinculado a la salud.