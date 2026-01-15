Salud

Jornada en el Nodo Tecnológico sobre identificación de animales ponzoñosos

Se abordaron medidas preventivas y pautas de actuación ante picaduras y mordeduras para reducir riesgos y mejorar la respuesta inicial.

Sol Alvarez Natale

15 de enero de 2026,

Jornada en el Nodo Tecnológico sobre identificación de animales ponzoñosos
Instructores y brigadas municipales recibieron pautas de prevención y respuesta en el Nodo Tecnológico.

El Ministerio de Salud de la provincia realizó una capacitación destinada a personal de la Municipalidad de la Capital para reforzar la prevención de accidentes vinculados a animales ponzoñosos. La jornada se desarrolló en el Nodo Tecnológico y apuntó a mejorar la identificación y el abordaje inicial ante situaciones de riesgo.

A quiénes estuvo dirigida y quiénes la dictaron

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis y se orientó a instructores del Pueblo Perdido de la Quebrada y a brigadas de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos. El objetivo fue unificar criterios de reconocimiento y cuidados para reducir la probabilidad de incidentes y actuar con rapidez si ocurren.

Ejes de la capacitación

Durante la jornada se trabajó sobre tres puntos centrales:

  • Identificación correcta de animales ponzoñosos.
  • Medidas de prevención para evitar accidentes.
  • Cómo actuar ante picaduras y mordeduras, priorizando conductas seguras y el acceso oportuno a atención sanitaria.
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS