Jornada en el Nodo Tecnológico sobre identificación de animales ponzoñosos

El Ministerio de Salud de la provincia realizó una capacitación destinada a personal de la Municipalidad de la Capital para reforzar la prevención de accidentes vinculados a animales ponzoñosos. La jornada se desarrolló en el Nodo Tecnológico y apuntó a mejorar la identificación y el abordaje inicial ante situaciones de riesgo.

A quiénes estuvo dirigida y quiénes la dictaron

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Control de Vectores y Zoonosis y se orientó a instructores del Pueblo Perdido de la Quebrada y a brigadas de la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos. El objetivo fue unificar criterios de reconocimiento y cuidados para reducir la probabilidad de incidentes y actuar con rapidez si ocurren.

Ejes de la capacitación

Durante la jornada se trabajó sobre tres puntos centrales: