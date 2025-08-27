Hospital Néstor Kirchner: Catamarca se interiorizó en su modelo de gestión

En el marco de las políticas sanitarias impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo y acompañadas por el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, el Hospital Néstor Kirchner recibió la visita de autoridades del Ministerio de Salud de Catamarca, quienes recorrieron distintas áreas del efector con el fin de interiorizarse en su organización y modelo de trabajo.

Intercambio de experiencias regionales

La comitiva estuvo encabezada por la secretaria de Salud Pública, Silvia Barrientos; la secretaria de Planificación, Gestión y Salud Pública, Daniela Ayala; la directora de Salud Digital, Noelia Barrionuevo; el jefe del Departamento de Emergencia del Hospital San Juan, Hernán Toloza; el jefe de la División de Cirugía, Diego Moya; y la doctora Ana Leticia Brizuela.

Fueron recibidos por la directora del hospital, Alejandra Vargas, y la subdirectora, Eugenia Balbo, quienes acompañaron la recorrida por los servicios de Enfermería, Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), Infectología, Telemedicina, Servicios Intermedios (Rayos X, Ecografía y Laboratorio) y Odontología.

El interés en Cirugía Ambulatoria y Telemedicina

Barrientos señaló que uno de los principales objetivos de la visita fue conocer la experiencia tucumana en Cirugía Mayor Ambulatoria: “Vinimos a conocer la experiencia de Tucumán en Cirugía Mayor Ambulatoria, donde el hospital da respuesta a una gran concentración de cirugías. Organizan y descomprimen los hospitales de mayor complejidad, reducen la espera de pacientes y aportan calidad de salud. Otro de los puntos de interés es la Telemedicina, que aquí está muy bien implementada”.

La funcionaria agradeció la predisposición del ministro Luis Medina Ruiz y de las autoridades del hospital, subrayando que el intercambio permitirá enriquecer la gestión sanitaria en Catamarca.

Por su parte, la directora Vargas sostuvo: “Para nosotros es un orgullo recibir a las autoridades del Ministerio de Salud de Catamarca. Nos eligen como un hospital referente en Cirugía Mayor Ambulatoria en la región, porque este modelo permite disminuir las listas de espera, mejorar la accesibilidad y garantizar la equidad en salud, que es lo que nos pide permanentemente nuestro ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz”.

Un centro de referencia en crecimiento

Estos encuentros fortalecen la articulación entre provincias y promueven la implementación de estrategias innovadoras que elevan la calidad de atención en la región.

El Hospital Néstor Kirchner continúa consolidándose como un centro de referencia en salud pública, con una gestión abierta y moderna, en línea con las políticas sanitarias impulsadas por el gobernador Osvaldo Jaldo.