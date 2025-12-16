El avión sanitario trasladó a una bebé de 10 meses al Garrahan

El avión sanitario de la Provincia despegó una vez más con destino a la Ciudad de Buenos Aires, para trasladar a una bebé de 10 meses al Hospital Garrahan, donde continuará con estudios específicos y la definición de su tratamiento por un tumor hepático.

La pequeña había sido internada en la provincia y, por la complejidad de su diagnóstico, los equipos médicos indicaron la necesidad de derivarla a un centro de mayor complejidad.

Durante el viaje estuvo acompañada por su madre y bajo el cuidado de la médica aeroevacuadora Patricia Villagra y la enfermera Mariel Casamayor, responsables del seguimiento clínico durante el vuelo.

Desde el área social, la jefa de la división Servicio Social del SIPROSA, Gladys Martínez, explicó que el operativo se organizó para aprovechar al máximo el traslado sanitario.

En el mismo vuelo se enviaron medicamentos e insumos destinados a pacientes ambulatorios que habían sido derivados previamente a Buenos Aires y que aún continúan en seguimiento médico.

Además, se coordinó el regreso a Tucumán de una adolescente de 15 años, que ya contaba con el alta luego de haber sido donante de médula ósea de su hermano, trasplantado en el Hospital Gutiérrez.

El equipo sanitario destacó que la bebé de 10 meses no necesitó oxígeno suplementario durante el trayecto. Viajó en brazos de su madre, con una vía periférica colocada de manera preventiva, y se mantuvo estable en todo momento, con adecuada tolerancia al vuelo y a la alimentación. Al arribar al Hospital Garrahan, lo hizo en condiciones clínicas estables, con parámetros acordes a su edad y a la patología de base.

La operación aérea estuvo a cargo del comandante Efraín Leccese y del copiloto Eduardo Pastor, quienes integraron el equipo técnico del vuelo sanitario.