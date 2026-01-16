Dos niños fueron trasladados al Garrahan en vuelo sanitario

Dos menores que estaban internados en el Hospital del Niño Jesús fueron trasladados en una aeroevacuación sanitaria a Buenos Aires para continuar tratamiento en el Hospital Garrahan.

El operativo articuló áreas del sistema provincial de salud, la Dirección de Aeronáutica y dispositivos de traslado terrestre y seguimiento social.

Los casos

Uno de los pacientes, de 1 año y 11 meses, fue derivado con diagnóstico de neutropenia febril e insuficiencia renal aguda. Durante el vuelo se mantuvo estable y con soporte clínico, incluyendo vía central femoral, sonda nasogástrica para alimentación y parámetros hemodinámicos compensados.

El segundo menor, de 4 años, viajó en condiciones clínicas estables con diagnóstico de síndrome genético en estudio, acompañado por su madre. Ambos fueron aceptados para internación y abordaje terapéutico en el Garrahan.

Coordinación

Desde el Hospital del Niño Jesús se gestionó una ambulancia para el traslado desde el aeropuerto de destino hasta el hospital receptor. En tanto, la Dirección de Emergencias 107 efectuó el traslado de los pacientes al aeropuerto Benjamín Matienzo.

Además, la División de Servicio Social coordinó con el Servicio Social de la Casa de Tucumán en Buenos Aires para el seguimiento de los casos y el envío de documentación médica y social.

El equipo aeroevacuador estuvo integrado por la doctora Patricia Villagra y las enfermeras Virginia Robles y Mariel Casamayor. La aeronave fue operada por la Dirección de Aeronáutica, con el comandante Matías Soria y el copiloto Guillermo Herrera.