Catamarca refuerza la prevención del dengue con una mesa multisectorial

La mesa multisectorial para la prevención del dengue avanzó en una nueva instancia de trabajo conjunto en Catamarca, con el objetivo de coordinar medidas sostenidas contra el mosquito Aedes aegypti. El espacio está integrado por los ministerios de Gobierno y Salud, el Municipio de la Capital y Vialidad Provincial, y esta semana incorporó a más municipios para ampliar el alcance territorial.

Más municipios, más cobertura

Durante los últimos encuentros se sumaron Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, El Alto y Tapso, una ampliación que busca fortalecer la coordinación en distintos puntos de la provincia y sostener un esquema de prevención con acciones comunes.

Febrero, con campaña provincial de descacharrado

Entre las definiciones principales, se acordó que en febrero comenzará una campaña provincial de descacharrado, con invitación abierta a todos los municipios para integrarse. La estrategia apunta a reducir recipientes y objetos que puedan acumular agua, donde se desarrollan las larvas del mosquito.

Control focal durante todo el año

En paralelo, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital sostienen durante todo el año el control focal, una metodología clave basada en inspecciones casa por casa para detectar y eliminar posibles criaderos del Aedes aegypti.

Prevención en casa

El mensaje oficial remarcó que la prevención es una tarea compartida y que empieza por casa, con acciones básicas y constantes para evitar la proliferación del mosquito transmisor.