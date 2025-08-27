Autocuidado masculino: la prevención que puede salvar vidas

El Ministerio de Salud Pública, bajo la conducción del doctor Luis Medina Ruiz, avanza en acciones de prevención, detección y tratamiento de enfermedades urológicas a través de los distintos efectores sanitarios de la provincia.

La importancia del autoexamen

El doctor Nicolás Frías, referente del Servicio de Urología del Hospital de Día Néstor Kirchner, remarcó que los hombres deben prestar más atención a los controles de su salud: “Se hace mucho hincapié y se pone énfasis en el control femenino, sin embargo, en el control masculino no, y tiene exactamente la misma importancia. Todos los varones deberían hacerse un autoexamen testicular, en el momento en el que se reconozcan cualquier tipo de masa o alguna anomalía que reconozca como anormal”.

“Además, hacer la consulta para poder detectar lesiones que pueden tener algún potencial maligno a tiempo y poder realizar el tratamiento correspondiente”.

El especialista detalló cuáles son los principales signos de alerta: “Los signos de alerta son, por ejemplo, un cambio de coloración a nivel del escroto, si palpa algún nódulo duro o blandito o algo distinto. Generalmente, es muy notorio, cuando uno se va a bañar, tranquilamente puede hacer un autoexamen, son 20 o 30 segundos, y ante cualquier duda es muy importante consultar con un profesional”.

Patologías silentes

El doctor Frías agregó que no siempre las molestias físicas se manifiestan de manera clara: “Muchas veces, consultan pacientes que se hacen autoexámenes por cosas que son normales, pero es importante que lo realicen igualmente. No siempre el dolor es un signo de alerta necesariamente, por eso es importante el autoexamen. A veces, estas patologías son silentes, no generan ningún síntoma y por esto es trascendental detectarla a tiempo”.

Finalmente, el especialista señaló que cuando aparece el dolor puede indicar un cuadro más avanzado: “Habitualmente, cuando duele es porque viene con alguna complicación o algún avance, que nos recorta el abanico de tratamiento”.

"Las patologías pueden aparecer en cualquier momento de la vida, tiene un rango etario entre 18 y 25, 30 años, pero puede presentarse en cualquier etapa, por lo que hay que realizar el control siempre”.