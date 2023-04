Polémica: una diputada salteña se volvió viral por un llamativo spot de campaña inspirado en Shakira

Griselda Galleguillos es candidata a diputada de Salta y tiene una forma muy particular de hacer campaña: venta de paltas, sorteos de bombachas y videos bizarros de famosas series fueron algunas de ellas. Mirá la razón por la que fue tendencia en las redes esta semana.

Galleguillos esta vez se presenta como candidata para diputada provincial en Salta y no para de generar polémicas con sus spots. El último que llamó la atención de los usuarios fue un video donde ella reversiona el hit de la sesión de Bizarrap con Shakira, junto a su hermano, Guillermo, también político de Rosario de Lerma, Salta.

El llamativo spot de campaña de la candidata a diputada salteña

La candidata cambió la letra del hit de la cantante con el famoso productor y aprovechó para expresar sus propuestas políticas, criticar al actual gobernador de Salta y al ministro de economía, Sergio Massa.

“Sorry, gober, hace rato, me di cuenta de que usted es un gato, ya canso con tanto teatro y verso barato”, canta la candidata salteña refiriéndose a Gustavo Sáenz, actual gobernador, señalando su gestión en el gobierno.

Además, sobre el Ministro de Economía realizo comentarios picantes: “Sabemos quién nos atrasa, Massa te abraza, envuelve y amasa, mientras tanto puro zaraza, comiendo chori, polenta y grasa”. También aprovechó para hablar de la situación de los salteños en la provincia.

Las polémicas de la diputada salteña Griselda Galleguillos

La salteña ya había protagonizado varios episodios polémicos antes. En marzo de este año, llamó la atención por vender paltas para poder cubrir los gastos de su campaña y “no usar plata del Estado ni de los impuestos, como hacen muchos de los que están en el gobierno”.

Otro de sus spots más conocidos, que obtuvo repudio de varios sectores, fue en 2021, cuando hizo un video parodiando la serie de Netflix, “El Juego del Calamar”, donde se disfrazó como la conocida muñeca y cantó “Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos, si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos, si no querés que te sigan cobrando, eliminalos”.

Los polémicos posteos de Griselda Galleguillos. (Facebook Griselda Galleguillos)

Ella había saltado a la fama por sortear bombachas y bebidas alcohólicas hace unos años y también por posar en una malla amarilla para promocionar su campaña.