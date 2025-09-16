Zaira Nara apostó por un outfit al estilo cowgirl y sumó el accesorio que será la tendencia del verano

Zaira Nara es una de las modelos más reconocidas de la escena argentina. Tiene un estilo sin igual y le pone su impronta a cada look que elige para vestir. En Instagram colecciona likes y pasar desapercibida no es una opción para ella.
Los must de la temporada de verano 2026 ya comienzan a pisar fuerte y en esta ocasión, no fue la excepción. La modelo y hermana de Wanda Nara celebró su cumpleaños y sorprendió a todos con los looks que eligió para festejar su nueva vuelta al sol. Zaira Nara no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Las vanguardias del mundo de la moda son su especialidad.
Combina a la perfección diferentes texturas y colores creando conjuntos de prendas únicos. La modelo e influencer alucinó al público con un look estilo cowgirl mega tendencia. Un top con ultra escote y un pantalón estilo vaquero que no pasó desapercibido. Cosechó miles de likes y revolucionó Instagram. El toque final al outfit elegido se lo dio un sombrero vaquero que será tendencia en la primavera y verano.
La publicación fue todo un éxito y los likes no se hicieron esperar. Zaira revolucionó Instagram y demostró ser la verdadera reina de las tendencias. Los corazones aparecieron en las imágenes que la modelo compartió con sus fans.
Zaira Nara jugó al límite de la censura con un look estilo vaquero que alucinó a todos
La modelo apostó por un outfit mega trendy. Mostró mucha piel y dejó muy poco para la imaginación. No dudó en arriesgar con las nuevas tendencias y conquistar los aplausos de todos.
Zaira Nara lució un espectacular look cowgirl y se llevó los suspiros de todos. Un conjunto de prendas alucinantes que no pasaron desapercibidas. Sin lugar a dudas, la hermana de Wanda Nara siempre está atenta a las últimas tendencias.