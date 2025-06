Wanda Nara apostó por el estampado de la temporada y cautivó con sus atrevidos looks durante sus vacaciones en Jujuy

Wanda Nara es una de las figuras más llamativas del espectáculo y las redes sociales, y para muchos, la reina absoluta de la farándula. Entre viajes, proyectos, declaraciones filosas y momentos en familia, logró construir una comunidad fiel que no le pierde pisada. Tiene un talento natural para llamar la atención y hacer estallar las redes… y su último posteo no fue la excepción.

Las fotos del lujoso viaje de Wanda Nara al norte argentino

En esta oportunidad, Wanda Nara viajó al norte del país junto a sus hijas y compartió en Instagram postales de su paso por Jujuy. Fiel a su estilo, eligió un campamento de lujo en medio de las Salinas y vivió experiencias exclusivas en un entorno natural impactante.

Las fotos del lujoso viaje de Wanda Nara al norte argentino

“Norte Argentino: nuestros días felices“, escribió en el epígrafe de la publicación, que en pocas horas acumuló miles de likes y cientos de comentarios.

Las fotos del lujoso viaje de Wanda Nara al norte argentino

Sin embargo, sus publicaciones no pasaron desapercibidas y generaron críticas entre algunos seguidores. Desde cuestionamientos por mostrar ostentación hasta comentarios sobre sus looks, muchos usuarios la acusaron de exhibir un estilo de vida desconectado de la realidad. Incluso, hubo quienes pusieron en duda la autenticidad de su compromiso con el entorno al verla usando un abrigo de piel.

Las fotos del lujoso viaje de Wanda Nara al norte argentino

La inesperada revelación de Wanda Nara sobre su estado sentimental

En comunicación con Olga, la famosa reveló un detalle de su vida sentimental que dio qué hablar. “¿Estás mirando el mundial de Clubes?“, le preguntó uno de los conductores a Wanda Nara. “Sí, lo estoy siguiendo muy en particular”, comentó la famosa. Luego, Wanda aclaró: “No, estoy hablando con un chico que juega, que está jugando”.

Si bien no dio indicios del Club ni quién sería, la mediática comentó: “Viene bien, buena onda, me trata bien”. “Es de hace poco, no es una relación, estamos chateando. Todavía no nos vimos, es solo chateo”, agregó.

En referencia a su estado sentimental, Wanda generó especulaciones y expresó: “Estoy soltera, pero cuando me levanto tengo muchos mensajes en el Whatsapp”.

A pesar de su buena onda con L-Gante y de sus idas y venidas en su relación, la famosa contó que sigue abierta al amor y por el momento sigue su vínculo relacionado con el mundo del fútbol como sus exs Maxi López y Mauro Icardi.