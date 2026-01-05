Tamara Bella marcó tendencia y dio cátedra de estilo con un look monocromático del color de la temporada

Tamara Bella es una verdadera influencer mediática. No conoce de límites y no duda en ir siempre por más marcando tendencia. Pisa fuerte en la escena artística argentina. Y se prepara para recibir un gran 2026 disfrutando de la temporada de verano.

Destaca por su contenido cargado de audacia y osadía. Muchas veces juega al borde de la censura con prendas que le permiten mostrar mucha piel. En su guardarropa nunca faltan los must de la temporada. La influencer comparte contenido que revoluciona Instagram.

Escote pronunciado y el color de la temporada: Tamara Bella deslumbró con un mono ultra tendencia

Su estilo no conoce de límites y siempre está un paso adelante en cuanto tendencias. Atenta las últimas novedades del mundo de la moda y arriesga con las últimas vanguardias del momento.

Tamara Bella compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar posando con un espectacular mono en tono burdeos un color que brilla para looks de noche. Un escote pronunciado fue protagonista. Y las estrellas del outfit fueron unas sandalias con pequeñas tiras y taco alto. Decidió llevar el cabello suelto, con ondas naturales. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos bien marcado. Revolucionó Instagram y conquistó likes con su espectacular look.

Tamara Bella apostó por el color de la temporada y marcó tendencia

La modelo desprende sensualidad con cada aparición pública que realiza. Dueña de un estilo único, jamás pasa desapercibida y conquista corazones a cada paso que da. Sabe a la perfección como captar la mirada de todos.

Tamara Bella lució un increíble mono en color burdeos. Una prenda cómoda fresca y elegante. Ideal para un evento nocturno durante las noches de calor de verano. Los mensajes de halagos no se hicieron esperar.