Stephanie Demner es una de las influencers más mediáticas de los últimos tiempos. En Instagram tiene millones de seguidores y día a día colecciona likes con su contenido. Las vanguardias son su especialidad y siempre va por más.

Marca tendencia. Es una verdadera referente fashionista. La combinación de estilos siempre destaca en sus outfits. Mezcla diferentes texturas, colores y diseños. No conoce de fronteras a la hora de explorar nuevas tendencias.

Stephanie Demner se sumó a la tendencia de la temporada y combinó a la perfección animal print con jean

En su guardarropa brillan los must de la temporada. Allí brillan las prendas que jamás pueden faltar en ningún guardarropa. Los conjuntos trendy son estrellas en sus looks. Jamás pasa desapercibida y no le teme a los flashes de las cámaras.

Stephanie Demner lució un espectacular look y marcó tendencia. Combinó a la perfección dos estilos que pisan fuerte esta temporada de verano. Posó con una blusa ultra diminuta de estampado animal print. Y la combinó con una minifalda de jean de estilo los 90. Debajo llevó una bikini en color rojo. Un outfit ideal para la playa. Complementó el look con unos anteojos de sol. El accesorio que no puede faltar en esta temporada de verano.

Stephanie Demner coleccionó elogios con un look ideal de playa y marcó tendencia

La influencer y modelo tiene un estilo único, pasar desapercibida jamás es una opción para ella. Sabe a la perfección que prendas combinar para tener el look ideal. Sin lugar a dudas, es una referente fashionista.

Stephanie Demner deslumbró con la combinación perfecta de la temporada. Lució un estampado animal print mega must y lo combinó con una minifalda de jean. Los likes no se hicieron esperar y la influencer dio cátedra de estilo.