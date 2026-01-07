Sofía Zámolo dio cátedra de estilo y se sumó a la tendencia de la bikini de breteles cruzados y del color de la temporada

Sofía Zámolo su estilo es sin igual y no conoce de límites en el momento de combinar prendas mega osadas. Derrocha sensualidad con un look fuera de serie. Es una de las modelos más reconocidas de la pasarela argentina.

En Instagram tiene millones de seguidores que día a día la siguen para conocer las nuevas tendencias de la temporada. Complementa a la perfección los must de la temporada. Combina texturas, diseños y colores de una manera única. Logrando crear outfits únicos con su impronta.

La modelo posó en microbikini y encendió las redes.

A cada prenda le pone su sello indiscutido. Marca tendencia. Es especialista en últimas tendencias y no teme en combinar prendas vanguardistas. Enamora corazones a cada paso que da. Resalta con cada look que elige para vestir y destaca su espectacular figura.

Sofía Zámolo se declaró fan del verano y deslumbró con un traje de baño de dos piezas mega tendencia. Una bikini ultra sensual con el detalle del corpiño de breteles cruzados por detrás del cuello dándole un toque sofisticado al look de playa.

Sofía Zamolo

Complementó el outfit llevando el cabello suelto, con algunas ondas marcadas. Y sumó como accesorio unos anteojos de sol mega tendencia. La publicación coleccionó los elogios de todos sus seguidores.

Sofía Zámolo dio cátedra de estilo luciendo el look de verano tendencia del momento

La modelo no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. Pasar desapercibida no es una opción para ella y siempre marca tendencia. Los must de la temporada siempre están en su radar y los combina de manera única.

Sofía Zámolo posó con un traje de baño de dos piezas mega trendy. Una bikini ultra diminuta con escote y el detalle de breteles cruzados por detrás del cuello. Una tendencia muy audaz que pisa fuerte para este verano 2026.