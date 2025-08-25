Romina Malaspina paralizó Instagram con un corpiño mega escotado y una minifalda para el infarto

Romina Malaspina es una de las influencers del momento. Tiene mucha presencia en la escena mediática. En Instagram destaca por compartir fotos subidas de tono y llevarse los likes de sus seguidores.

Romina Malaspina posó en microbikini

Audaz y avasallante, da cátedra de osadía y conquista miradas con cada video o imagen que publica en sus redes sociales. Muchas veces desafía los límites de la censura y conoce a la perfección como robarse los suspiros de sus fans.

Romina Malaspina al estilo de una vedette de los 90s.

Pasar desapercibida no es una opción para ella. Conoce las últimas tendencias y vanguardias del mundo de la moda. Combina estilos, colores y texturas para crear looks únicos en donde la piel es protagonista.

Siempre sorprende con su estilo audaz y jugado. Va por más y no duda en arriesgar con prendas super osadas. Esta ocasión no fue la excepción y capturó miradas con un conjunto de prendas mega sensuales.

Romina Malaspina.

Romina Malaspina se llevó los aplausos de todos luciendo un espectacular outfit. Las transparencias fueron protagonistas. Un corpiño con mega escote se llevó todos los aplausos y una minifalda con brillos se robó los suspiros de sus seguidores.

La influencer posó con una de las microbikinis de su marca.

La publicación causó sensación y los likes no se hicieron esperar. Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella y conoce los trucos para lograr conquistar los likes de su público.

Romina Malaspina lució un look de alto voltaje y dejó sin palabras a sus fans

La mediática apuesta todo por outfits mega osados. La piel es protagonista en cada uno de los looks que elige para vestir. No conoce de límites y arriesga todo por las prendas más sexys.

Al desnudo, Romina Malaspina le hizo frente al frío con un look que subió la temperatura

Romina Malaspina paralizó Instagram con un corpiño mega escotado y una minifalda con transparencias y brillos

Romina Malaspina desató pasiones luciendo un corpiño mega escotado y lo complementó con una minifalda con transparencias y mucho brillo. Sus fans alucinaron y la modelo se llevó los aplausos de todos.