Romina Malaspina cambió su foto de perfil y dejó a todos con la boca abierta

Romina Malaspina vive un gran momento laboral como DJ, va a eventos en diferentes partes del país y en el exterior, y siempre comparte con sus fanáticos todos los logros de su carrera artística.

Esta vez, la ex Gran Hermano mostró los resultados de una producción de fotos en Instagram y hasta eligió una de esas imágenes para cambiar su foto de perfil en dicha red social.

Romina Malaspina protagonizó una sesión de fotos como DJ y enamoró a todos. Foto: Instagram

En el posteo que hizo se la ve posando en fondos blancos y negros con auriculares, remerón negro, guantes negros, aros plateados, cabello atado y un alucinante make up.

En la publicación, la modelo y exconductora de televisión arrobó al fotógrafo responsable y escribió: “Music’s got me feelin’ so free”.

El look elegante sport de Romina Malaspina promete ser tendencia

Los looks de Romina Malaspina pisan cada vez más fuerte, y poco a poco la modelo comienza a imponer un estilo que combina frescura y sobriedad en partes iguales.

Romina Malaspina conquistó con su look elegante sport. Foto: Instagram

Uno de sus últimos outfits lo demuestra a la perfección: se trató de un crop top negro al cuerpo con cuello alto, al que acompañó con una bermuda deportiva de tono verde militar, y unas zapatillas Nike Dunk High, un icono del basket de los 80.