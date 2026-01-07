Paula Chaves brilló con un vestido color negro y dio cátedra de estilo con los zapatos en tendencia esta temporada

Paula Chaves es modelo y conductora en el canal de streaming Olga TV. Tiene una gran presencia mediática y en redes sociales conquista likes al compartir diferentes momentos de su día a día.

Marca tendencia con los looks más vanguardistas del momento. Desafía muchas veces los límites de la censura y también modela con prendas ultra sofisticadas y muy elegantes. Combina a la perfección diferentes estilos. Mezcla texturas, colores y diseños creando conjuntos de prendas únicos.

Paula Chaves lució un look otoñal cargado de sensualidad.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. En su guardarropa nunca faltan los must de la temporada. Sin lugar a dudas, es una verdadera reina fashionista y en esta ocasión no fue la excepción.

Paula Chaves compartió diferentes imágenes en donde la podemos observar posando con un increíble vestido de alta costura en color negro. Una prenda total black ultra sofisticada. Idea para un evento por la noche. Sin lugar a dudas, un outfit de gala.

La falda con mucho vuelo, otorgándole gran movimiento a la prenda. Los likes no se hicieron esperar y sus fans le dejaron cientos de mensajes de halagos a las diferentes fotografías compartidas.

Paula Chaves dio cátedra de elegancia con un vestido de alta costura y las sandalias en tendencia

La modelo y conductora de Olga TV tiene un estilo único. Siempre va por más y pasar desapercibida no es una opción para ella. A cada outfit le pone su sello y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Paula Chaves cautivó likes posando con un increíble vestido de noche total black. Desplegó toda su elegancia y demostró ser una verdadera reina fashionista. Los likes no se hicieron esperar y causó sensación en Instagram.