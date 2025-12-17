Pampita sorprendió con un cambio de look radical y dio cátedra de estilo con el accesorio en tendencia

Pampita es la estrella del estilo. Es una de las personalidades más queridas de la Argentina. Pisa fuerte en el mundo de la moda y brilla en cada proyecto nuevo que emprende. Es una verdadera influencer fashionista.

Siempre destaca con su estilo sin igual y no tiene posibilidades de pasar desapercibida. Los diseñadores más importantes la buscan para que sea la representante de sus campañas. En su guardarropa los must de la temporada nunca faltan.

Rulos y el accesorio del verano: Pampita sorprendió con un cambio de look mega arriesgado y se llevó los aplausos del público

La combinación de estilos es su especialidad. Sabe como elegir las prendas ideales para resaltar su increíble figura. Arrasa en Instagram con las prendas tendencias de la temporada y los trendy siempre destacan en sus outfits.

Pampita compartió una producción de fotos muy audaz y revolucionó Instagram. Sorprendió con un cambio de look y lució el accesorio estrella de la temporada. En las imágenes compartidas la podemos observar con un nuevo peinado. Su pelo cubierto de rulos bien definidos y posando con los anteojos de sol must del momento. La modelo dio cátedra de estilo y se llevó los aplausos de todos.

Pampita dejó en claro ser la estrella de las tendencias y deslumbró con un accesorio trendy

La modelo destaca a cada paso que da. Sus looks siempre cautivan miradas y jamás pasa desapercibida. Los likes y halagos de sus seguidores siempre están presentes.

Pampita participó de una audaz producción de fotos y coleccionó los elogios de sus fans. Mostró un cambio de look que enamoró de todos. Cambió su peinado y llevó rulos bien definidos. Además, sumó unos anteojos de sol. El accesorio tendencia del momento.