Pampita se sumó a la tendencia del estilo bohemio con un vestido color rojo y los zapatos de la temporada

Pampita es una de las personalidades más queridas de la Argentina. Siempre destaca con su estilo sin igual y no tiene posibilidades de pasar desapercibida. Pisa fuerte en el mundo de la moda y destaca en cada proyecto nuevo que emprende. Su estilo no conoce de límites y sabe a la perfección como captar la mirada de todos.

Es una verdadera referente fashionista. La combinación de estilos es su especialidad. Sabe como elegir las prendas ideales para resaltar su increíble figura. Siempre está atenta a las últimas tendencias. Su impronta es protagonista en todos los conjuntos de prendas que selecciona para vestir.

Pampita se enamoró del estilo bohemio y dio cátedra de tendencia con un vestido en color rojo pasión

Los diseñadores más importantes la buscan para que sea la representante de sus campañas. En su guardarropa brillan los must de la temporada. Arrasa en Instagram con las prendas tendencias. Conoce todos los trucos para lucir prendas únicas.

Pampita se sumó al estilo bohemio y cosechó los likes de todos sus fans. Modeló con un vestido rojo con detalles calado y broderí. Llevó el cabello suelto, bien lacio. Y sumó el accesorio must de la temporada: unos increíbles anteojos de sol cargados de estilo fashionista. Utilizó un maquillaje muy sutil. Delineado negro para los ojos y brillo labial. La publicación fue todo un éxito y los mensajes de halagos no se hicieron esperar. Revolucionó Instagram con su impronta.

Pampita se consagró como la reina de las tendencias con un vestido estilo bohemio

La modelo destaca a cada paso que da. Sus looks siempre cautivan miradas y jamás pasa desapercibida. Los likes y halagos de sus seguidores siempre están presentes.

Pampita modeló con un vestido largo en color rojo y con hombros al descubierto. Un estilo bohemio que cosecha seguidoras en esta temporada. La modelo es sin lugar a dudas una verdadera influencer fashionista.