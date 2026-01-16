Ni top ni musculosa: Cami Mayan eligió la prenda tendencia de la temporada y dio cátedra de estilo

Cami Mayan conquista corazones con cada publicación que realiza mostrando sus looks elegidos. En Instagram tiene millones de seguidores. La influencer despliega todo su carisma y logra captar la mirada del público.

Pisa fuerte en el canal de streaming Luzu y tiene una actitud que traspasa la pantalla. Brilla en cada nuevo proyecto que emprende y sin lugar a dudas su estilo audaz y avasallante deslumbra a sus seguidores. La combinación de estilos y must de la temporada son su pasión.

Ni top ni remera: Cami Mayan eligió la tendencia del verano y brilló con una camisa abierta con mucho estilo

Su impronta resalta en cada uno de los outfits que elige para vestir. Allí la combinación de colores toma protagonismo. Los si o si de la temporada son las estrellas en su guardarropa y no duda en combinarlos para crear conjuntos de prendas únicos.

Cami Mayan disfrutó de un día de playa y cautivó corazones con un look cargado de estilo y muy vanguardista. Eligió la prenda del momento: una camisa abierta a rayas en tono blanco y celeste. Un complemento ideal para luego de salir del mar. Debajo llevó una bikini en composé. Con escote y bombacha colaless ultra cavada en un tono celeste. Los likes no se hicieron esperar y la influencer se llevó todos los elogios con su look de verano mega tendencia.

La influencer despliega todo su carisma y sensualidad en cada publicación que comparte en Instagram. Sus fans la siguen y apoyan incondicionalmente y se inspiran en ella para crear sus propios looks.

Cami Mayan posó desde la playa con un outfit en tendencia. Combinó a la perfección un traje de baño de dos piezas con una camisa abierta. Un look ideal para disfrutar del sol y mar. La influencer compartió su look y se llevó todos los aplausos.