Morena Beltrán apostó por el accesorio en tendencia y un outfit monocromático del color de la temporada

Morena Beltrán es una de las periodistas deportivas más destacadas del momento y arrasa en la escena mediática. Sus análisis futbolísticos captan la atención de todo el público. También triunfa como referente fashionista y siempre sorprende con sus looks elegidos.

Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa. En Instagram tiene millones de seguidores. Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y su estilo tiene un sello único. Allí comparte cada uno de los looks que elige para su día a día.

Morena Beltrán conquistó con un top desde Miami

Tiene un estilo único. A cada prenda le pone su impronta y combina a la perfección las diferentes tendencias de las temporadas. Las prendas del momento siempre están en su radar y sabe a la perfección como combinar diferentes texturas, colores y diseños.

Morena Beltrán deslumbró con un look total camel mega tendencia. Eligió el color de la temporada para lucir un conjunto sastrero. Compuesto por un pantalón de calce holgado y un chaleco escotado. El detalle final al outfit se lo dio un accesorio que será estrella este verano: un collar de perlas en color blanco. Un sí o sí para esta temporada. Para el peinado llevó el cabello suelto, bien lacio. Utilizó un maquillaje sutil. Delineado negro para los ojos y así resaltar su mirada y lápiz labial con mucho brillo.

La periodista deportiva cautiva con cada análisis futbolístico que realiza de los principales partidos. Además, deslumbra con cada look que elige y sus conjuntos de prendas siempre son tendencia. Jamás pasa desapercibida y es una verdadera it girl.

