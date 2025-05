Mini short y super escote: Julieta Poggio paralizó miradas con un look tendencia para la noche porteña

Julieta Poggio pisa fuerte en la escena mediática argentina. Deslumbra en cada aparición pública con outfits alucinantes. Sabe como destacar su figura con cada combinación de prendas. Las vanguardias del mundo de la moda jamás se le escapan.

No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias. En Instagram tiene millones de seguidores que día a día siguen sus publicaciones. Los looks en donde deja mucha piel al descubierto también son sus favoritos. Es la reina indiscutible de las últimas novedades del mundo de la moda.

Las microbikinis que eligió Julieta Poggio

La ex hermanita captó todas las miradas con un outfit total white que dejó sin palabras a sus seguidores. Causó sensación en Instagram y no pasó desapercibida con un alucinante look que dejó a todos sin aliento. Los likes invadieron la publicación.

Julieta Poggio lució un increíble conjunto total white. Sensual y avasallante. Sus fans alucinaron y la influencer demostró ser la reina de las tendencias. La parte superior, una camisa super escotada. La parte inferior, un minishort con brillos ultra diminuto.

Complementó el look llevando el cabello suelto, con ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por un delineado negro bien marcado. Para los labios un color rosado con mucho brillo.

Julieta Poggio lo dio todo y cautivó miradas con un outfit no apto para cardíacos

La influencer tiene un carisma único. Brilla en cada proyecto nuevo que emprende y siempre va por más. Traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público.

Julieta Poggio jugó al límite de la censura con un mega escote que revolucionó Instagram. Sus seguidores alucinaron con el audaz outfit y la exhermanita dejó muy poco para la imaginación.