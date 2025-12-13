Millie Bobby Brown, la actriz de Stranger Things, posó en ropa interior y arrasó con su look navideño

Millie Bobby Brown tiene un carisma único. Su talento traspasa la pantalla y ha logrado ganarse un lugar en el corazón del público. Saltó a la fama tras protagonizar la exitosa serie de Netflix “Stranger Things”. La joven actriz marca tendencia y deslumbra a cada paso que da.

Las vanguardias del mundo de la moda siempre están en su radar. La actriz es un icono fashionista y despliega su impronta en cada situación que le toca atravesar. Es una verdadera referente del mundo de la moda.

Las cinco mejores publicaciones de Millie Bobby Brown, "Eleven" de Stranger Things, en Instagram.

En Instagram tiene millones de seguidores y día a día enciende la pantalla con la combinación de estilos que elige para vestir. Ninguna tendencia se le escapa y siempre va por más. Texturas, colores y diseños se mezclan a la perfección en cada uno de sus looks.

Millie Bobby Brown compartió una serie de imágenes con mucho espíritu navideño. Posó junto a una espectacular torre de regalos de Navidad y lució un conjunto piyama con motivos de Navidad. La parte superior, una mini camiseta en color blanca con figuras en color rojo.

Millie Bobby Brown de Stranger Things marcó tendencia con un piyama rojo y blanco y desplegó su espíritu navideño

La parte inferior, un short ultra diminuto con el mismo estampado de la remera. Complementó el outfit llevando el cabello suelto, lacio con algunas ondas naturales. Utilizó muy poco maquillaje. Sin lugar a dudas, la producción de fotos fue todo un éxito y causó sensación entre sus seguidores.

Millie Bobby Brown se adelantó a la Navidad y posó con un conjunto de ropa interior de alto impacto

La actriz de Stranger Things jamás pasa desapercibida. Dueña de un estilo único, sabe a la perfección como capturar la mirada de todos sus fans. Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa.

Millie Bobby Brown lució un conjunto piyama mega diminuto en color blanco y rojo. Una diminuta camiseta con pequeños breteles y la combinó con un minishort del mismo estampado. La actriz y artista se llevó los likes de todo el público y dejó en claro ser la reina de las tendencias.