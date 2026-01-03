Luz Tito, la ex Gran Hermano, se sumó a la tendencia del verano con un vestido en color azul ideal para la playa

Luz de Gran Hermano pisa fuerte en la escena mediática. Se ha convertido en influencer y en Instagram gana día a día nuevos seguidores. Los looks del momento son su especialidad y sabe los mejores trucos para cosechar likes.

Los must de la temporada jamás escapan de su radar. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir. Su estilo no conoce de fronteras y no duda en arriesgar con prendas muy jugadas.

Siempre va por más. Pasar desapercibida no es una opción para ella y pisa fuerte en el mundo de los influencers. Las últimas vanguardias del mundo de la moda siempre están presentes en su guardarropa y crea looks únicos.

Luz de Gran Hermano compartió una producción de fotos en donde la podemos observar posando con un infalible minivestido en color azul profundo. Una prenda ideal para las noches de calor de verano. De escote pronunciado y de falda con mucho vuelo. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo.

Luz de Gran Hermano causó sensación con un vestido azul mega tendencia

La influencer tiene un estilo sin igual. Apuesta todo a las prendas del momento y las combina a la perfección creando outfits únicos con sello propio. Los likes son su especialidad y día a día suma nuevos seguidores.

Luz de Gran Hermano lució un increíble vestido en color azul eléctrico y cosechó los halagos de todos sus seguidores. Sin lugar a dudas, es una verdadera influencer fashionista y las tendencias son su especialidad.