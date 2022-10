Luciana Salazar sorprendió a todos con su look pastel al estilo “muñeca barbie”

Luciana Salazar no pierde oportunidad de compartir con sus millones de seguidores las prendas que elige usar en cada evento al que asiste o cada salida que realiza, ya sea de forma individual o acompañada de su hija Matilda, pero en esta oportunidad apostó por un estilo diferente.

El look de Luciana Salazar que conquistó en las redes. Foto: Instagram

La modelo posó frente al espejo con un top de hilo con cuello cruzado a tono rosa pastel que se ajustaba a la figura de su cuerpo, y lo acompañó con un pantalón de jean claro tiro alto y zapatos de punta estrecha y taco aguja celeste.

Luciana Salazar sorprende en Instagram. Foto: Instagram

Y al outfit le agregó una cartera rosa a juego con el top y lentes de sol vintage estilo “ojo de gato” que le brinda elegancia y sofisticación al look.

El día que Luciana Salazar se vistió como Barbie. Foto: Instagram

Qué piensa Luciana Salazar sobre las acusaciones de los usuarios

La modelo recibe cientos de comentarios en las redes sociales cuando comparte una foto junto a su hija Matilda, y aunque muchos de ellos son positivos, la gran mayoría se trata de mensajes críticos acerca de que le tiñe el pelo a su hija y que no le permite disfrutar su de su infancia.

Luciana Salazar con su hija Matilda. Foto: Instagram

Y para tratar el asunto, Luciana le comentó al periodista Tomás Dente por audio: “Yo ya estoy acostumbrada al odio y al resentimiento, a las barbaridades que dicen de mí. Me da lástima la gente que no tiene nada más que agredir a otras personas. Sí me sorprende que se metan con una menor”, el cual fue emitido durante el programa “Flor de Equipo”, pero la modelo continuó compartiendo el mismo contenido haciendo caso omiso a las críticas.