Lola Latorre se adelantó al verano y dio cátedra de estilo con una microbikini a rayas

Lola Latorre pisa cada vez más fuerte en el mundo digital y ya se consolida como una de las influencers del momento. Con más de 721 mil seguidores en Instagram y otros 459 mil en TikTok, comparte a diario fragmentos de su vida con una comunidad que no le pierde pisada. Entre looks cancheros, rutinas y momentos cargados de frescura, fue armando un estilo propio que conecta con su audiencia y la coloca como una verdadera referente de tendencia.

Lola Latorre se adelantó al verano y eligió una microbikini a rayas

En esta oportunidad, la hija de Diego y Yanina compartió con sus seguidores en Instagram una serie de fotos en las que se la puede ver disfrutando del verano europeo. En las imágenes se la puede ver con una microbikini a rayas con detalles en marrón y rosa, posando de frente al mar sobre unas piedras.

La publicación no tardó en llenarse de likes y comentarios, incluído uno de su mamá, Yanina, que no dudó en dejarle un halago. “Mi linda beba”, le escribió a su hija con cariño.

Las paradisíacas vacaciones de Lola Latorre por Europa

En las últimas semanas, Lola Latorre estuvo disfrutando de unos días de relax por Europa. La influencer compartió con sus seguidores en Instagram algunas fotos de su paseo por Menorca, donde se encuentra disfrutando de unos días de relax en el verano eurpeo.

Lola Latorre apostó a una pollera rosa con brillos para su paseo por España

En las imágenes se la puede ver con una pollera rosa de lentejuelas con brillos y detalles en blanco, que acompañó con una microbikini y una camisa de mangas cortas. También estuvo en Italia, desde donde sorprendió con fotos en las que se la ve disfrutando del mar y el sol con una microbikini blanca y acompañada por su pareja, Felipe Ossana.