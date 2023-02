La vida en rosa: las prendas pink más chic en el closet de Lali Espósito.

Su impronta musical y carisma enamoran así como también su manera de lookearse arriba y abajo de un escenario. Con un estilo rocker y siempre glam, Lali Espósito atesora prendas color rosa que cada tanto saca a relucir y son dignas de admirar.

LAS BANDOLERA ROSA MÁS CHIC DE LALI ESPÓSITO

Si bien no suele apostar al total pink en sus habituales looks, Lali Espósito tiene joyitas rosas que adora combinar con sus prendas más básicas. Una de las estrellas es, sin dudas, una mini carterita rosa pastel que estrenó en 2022 en Qatar. En una de sus tantas noches en los Emiratos Árabes la cantante combinaba este ítem estilo Barbie con top blanco de morley, jean celeste claro y cinturón negro.

Lali en una de sus primeras noches en Qatar con bandolera rosa. Foto: Instagram

LALI ESPÓSITO ELIGE LAS PLATAFORMAS PINK

También durante su estadía en Doha, uno de sus básicos para andar liviana dadas las altas temperaturas fueron unas sandalias abiertas fucsias, con importante plataforma como acostumbra a usar. Esta vez, la estrella pop argentina se la jugó y eligió una combinación súper original: pantalón estampado en tono azul y violeta, con remerón blanco con estampa de Christina Aguilera, su ídola pop.

Lali lució sandalias rosas con plataforma en la playa de los Emiratos Árabes. Foto: Instagram

EL PANTALON ROSA MÁS CHIC DE LALI ESPÓSITO EN DOHA

Otra joyita rosa que Lali estrenó en Doha, ciudad donde cumplió el sueño de cantar el himno durante una final del Mundial, fue un pantalón holgado que es mega tendencia.

Lali y un look Barbiecore con bandolera y pantalón holgado. Foto: Instagram

Apostando a un estilo Barbiecore en su totalidad, Lali volvió a lucir su mini bandolera rosa generando el match perfecto y cortando con una remera blanca al cuerpo y zapatillas en el mismo tono. Cuando bajó el sol, la actriz terminó de completar el look con una campera de jean XL.

Lali lució un pantalón rosa: su ítem estrella en Qatar. Foto: Instagram

Si bien le gusta jugar con diferentes estilos y no se casa con ninguno, no caben dudas que Lali no se queda con las ganas y siempre se atreve a más.

Lali y un total pink Foto: Instagram

Camaleónica en sus papeles, también lo es en materia de moda y no llaman la atención sus cada vez más atrevidas elecciones. Una verdadera star, de pies a cabeza.