Jutta Leerdam, la patinadora “más linda del mundo”, posó con el traje más ajustado y causó furor

Jutta Leerdam no es una patinadora más. Ella es considerada “la más linda del mundo”. La deportista no es para nada under, ya que tiene más de 4.2 millones de seguidores en Instagram. La nacida en Países Bajos tiene mucho para dar a las redes sociales y esta vez posó de la manera más sensual con un traje súper ajustado.

Jutta Leerdam es conocida por ser deportista olímpica en la disciplina de patinaje. La misma compite en velocidad sobre hielo, donde ganó la medalla de plata en Pekín 2022. Además, tiene varias medallas doradas en diferentes campeonatos mundiales. Una mujer que, sin duda, se preparó toda su vida.

La patinadora posó al aire libre con un traje bien ajustado de una sola pieza de mangas cortas y short. El mismo es negro con detalles en amarillo y diferentes marcas. Jutta Leerdam modeló con un maquillaje muy natural con delineado y labios rosa nude y pelo suelto.

La deportista se acomodó su pelo con los ojos cerrados mientras la fotografiaban y causó sensación por su belleza y sensualidad. Es de las mujeres más lindas y lo sabe, por ende suele subir fotos bastante provocativas a sus redes sociales mostrando su cuerpo tan trabajado.

Jutta Leerdam ama su profesión, la cual eligió desde muy chica y en la que le va increíble. Está feliz de poder hacer lo que le gusta desde hace tanto tiempo y la pone muy contenta que tanta gente la siga y se alegre por sus logros.

Jutta Leerdam y su fama

La famosa tiene un cuerpo espectacular y un rostro muy lindo, por lo cual sus seguidores aumentan día tras día. Es de las patinadoras más famosas y sus 4.2 millones de seguidores así lo demuestran. Una deportista que no se cansa de triunfar en su profesión.