Julieta Cardinali eligió el vestido color negro en tendencia esta temporada y dio cátedra de estilo

Julieta Cardinali es una de las actrices más reconocidas de la escena artística argentina. Tiene un carisma único que traspasa la pantalla. Siempre va por más y no conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias del mundo de la moda.
Audaz y avasallante. Le pone su impronta a cada look que elige para vestir. Las vanguardias nunca faltan y es fanática de los detalles para darle un toque especial a los conjuntos de prendas elegidos.
Siempre va por más y brilla en cada ocasión. Las prendas más arriesgadas de la temporada no duda en adaptarlas a su estilo y lucirlas de manera fantástica. En su guardarropa destacan los must de cada temporada.
Julieta Cardinali lució un increíble vestido de noche tendencia para este verano. Una prenda total black diminuta y con un toque audaz. Con pequeños breteles y escote pronunciado. Los likes no se hicieron esperar y la actriz dio cátedra de estilo. Complementó el look llevando el cabello suelto con ondas bien marcadas y utilizó un maquillaje muy sutil delineado negro para los ojos y lápiz labial con mucho brillo.
Julieta Cardinali apostó por un look clásico en tendencia y conquistó los likes de sus fans
La actriz tiene un estilo sin igual. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas elegido y sabe a la perfección como cautivar los halagos de sus seguidores. Pasar desapercibida no es una opción para ella.
Julieta Cardinali modeló con un minivestido total black de noche ideal para el verano. Mostró mucha piel y dio cátedra de estilo. Sus fans alucinaron y los mensajes de halagos no se hicieron esperar.