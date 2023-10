Jenna Lee no solo es conocida por ser la mejor amiga de Mia Khalifa, sino, por su increíble cuenta en Instagram, @jennalee, donde tiene la gigantesca comunidad de más de 2.2 millones de seguidores, con quienes comparte fotografías y videos a diario.

En su perfil de la red social de la camarita, la modelo e influencer despliega toda su belleza con looks acalorados que no tardan en levantar la temperatura. No le tiene miedo a la censura, y lo deja en claro en cada una de sus publicaciones.

Jenna Lee, la mejor amiga de Mia Khalifa. Foto: Jenna Lee

Ya sea en lencería o microbikini, Jenna logra derretir a quien sea que se encuentra del otro lado de la pantalla. Es de esta forma que, cada posteo que realiza no tarda en volverse viral y conquistar una catarata de “me gustas” y comentarios.

Claro ejemplo de ello ocurrió en esta oportunidad, en la que la modelo e influencer compartió una serie de fotografías que hicieron volar el botón con formado de corazón por los aires.

Jenna Lee, la mejor amiga de Mia Khalifa, posó en corset blanco y lencería con arneses rojos. Foto: Jenna Lee

Desde el jardín de su casa, Jenna Lee tomó el té y aprovechó para jugar con la cámara. Con poses super sensuales, lució un corset blanco con detalles en rojo, que combinó con lencería de encaje y arneses del mismo color.

¿Cómo reaccionaron los fans de Jenna a sus fotografías?

Una vez que Jenna compartió sus fotografías, sus fanáticos no perdieron tiempo y corrieron rápidamente hacia el botón con forma de corazón para regalarle muchísimos “me gustas”.

Además, le obsequiaron una inmensa cantidad de comentarios, tanto sobre su look como de su belleza de otro planeta: “Lucís increíble”, “Sos fantástica”, “¿No te cansás de ser tan hermosa?”, “Bueno... nos vamos calmando de tanta belleza”, “La verdadera reina de Instagram”, “Por dios, no podés ser tan hermosa”, “Me enamorás todos los días”, fueron algunos de los mensajes que recibió Jenna.