Jean ajustado y minitop: Julieta Poggio, la ex Gran Hermano, lució un look total denim y demostró ser la reina de la primavera

Julieta Poggio despliega su carisma en cada proyecto nuevo que emprende. Pisa fuerte en el mundo de la moda y ninguna tendencia se le escapa. Es la reina del estilo. Conquista fans a cada paso que da. Los must de la temporada nunca faltan en su guardarropa.

Sus fans alucinan y los likes invaden cada imagen o video que comparte. Siempre un paso adelante, conoce a la perfección las últimas tendencias del mundo de la moda. Enamora miradas con cada look que luce. La combinación de estilos es su especialidad. Texturas y colores se complementan a la perfección en sus conjuntos de prendas.

Marca tendencia e inspira a sus fans a crear sus propios conjuntos de prendas. Su carrera profesional va en ascenso y brilla con cada nuevo proyecto. Sin lugar a dudas, es una referente fashionista y anticipa las prendas tendencias de la temporada.

Julieta Poggio compartió un video en donde la podemos observar posando con un increíble outfit total denim. Un look tendencia que siempre destaca en la primavera. La ex Gran Hermano posó con un minitop y un jean ultra ajustado al cuerpo. Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. El maquillaje fue protagonista con un delineado bien marcado en los ojos.

Julieta Poggio derrochó sensualidad con un outfit total denim y sorprendió a todos

La influencer brilla en cada oportunidad. No conoce de límites a la hora de combinar estilos. Triunfa en el mundo artístico y se ha ganado un lugar en el corazón del público. Su carisma traspasa la pantalla

Julieta Poggio modeló con un look total denim tendencia. Un minitop y un jean mega ajustado fueron protagonistas. Los likes no se hicieron esperar y los mensajes de halagos invadieron la publicación.