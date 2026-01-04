Flor de la V posó con un vestido metalizado y lo combinó con las sandalias tendencia de la temporada

Flor de la V es una de las grandes figuras de la TV argentina. En Instagram tiene millones de seguidores. Su estilo es único. A cada nuevo proyecto que emprende le pone su impronta y destaca. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Texturas, colores y estilos muy vanguardistas se combinan a la perfección en los diferentes conjuntos de prendas que elige para vestir. Siempre a la vanguardia. Los must de la temporada son su especialidad. No conoce de límites a la hora de explorar nuevas tendencias.

Flor de la V posó con un vestido de alta costura y lo combinó con las sandalias tendencia del verano

Los must de la temporada siempre están presentes en su guardarropa y en esta ocasión no fue la excepción. Sin lugar a dudas, sabe como coleccionar likes y darle su impronta a cada prenda que viste.

Flor de la V compartió una serie de imágenes en donde modeló con un espectacular vestido plateado. Una prenda ideal para recibir el Año Nuevo y lo combinó con el accesorio tendencia del verano, unas sandalias de taco alto y tiras metalizadas. Complementó el look con un maquillaje bien marcado. Delineado negro para los ojos resaltando su mirada y lápiz labial en color rosado con mucho brillo. La publicación causó sensación y los mensajes de cariño no se hicieron esperar.

Flor de la V posó con un vestido de alta costura y lo combinó con las sandalias tendencia del verano

Flor de la V se consagró como la reina del estilo con un espectacular vestido de noche de alto impacto

La artista tiene un carisma único y sabe como brillar en cada ocasión. Su estilo no conoce de límites y siempre va por más a la hora de combinar nuevas tendencias. Pasar desapercibida no es una opción para ella.

Flor de la V posó con un vestido de alta costura y lo combinó con las sandalias tendencia del verano

Flor de la V posó con un vestido de alta costura largo en color plateado. Con escote sutil y breteles diminutos. Lo complementó con unas sandalias de taco alto en tendencia. La conductora de TV dio cátedra de estilo y se llevó todos los aplausos.