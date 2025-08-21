Eva De Dominici dejó sin palabras a sus seguidores con un traje de baño ultra escotado

Eva De Dominici regresó a la Argentina por un motivo muy especial: el estreno de Homo Argentum, la exitosa película de Guillermo Francella que no para de sumar visitas en las salas de cines. Pero desde hace tiempo, la actriz se ha convertido en una verdadera influencer en redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Eva despliega todo su carisma en cada una de las publicaciones que comparte con sus seguidores. La actriz argentina conquista el mundo entero gracias a su sello único y sus outfits tienen su impronta. Marca tendencia y jamás pasa desapercibida con su estilo.

Eva De Dominici se despidió de Barcelona con una foto que confirmaría su embarazo (Instagram/ dedominicieva)

La actriz cautiva a sus seguidores en Instagram. Allí tiene millones de fans que día a día esperan con mucha expectativa las imágenes o videos de la influencer. Eva es una verdadera referente fashionista. Ninguna tendencia se le escapa y siempre da cátedra de elegancia y sensualidad.

Eva de Dominici subió las temperaturas con una sesión de fotos.

De Dominici compartió una serie de imágenes que causaron sensación en Instagram. Los likes no tardaron en llegar. Hubo una foto en especial que sorprendió y llamó la atención de todos.

Eva De Dominici dejó sin palabras a sus fans con un traje de baño ultra escotado

La actriz posó con un espectacular traje de baño ultra trendy. Una malla enteriza mega escotada con el detalle de una arandela dorada. Dándole el toque distintivo a la prenda. Eva demostró que siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda luciendo este must para la playa.

Eva de Dominici posó con un escote profundo

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Como accesorio lució unos anteojos de sol muy cancheros y chic. Los likes se apoderaron de la publicación y sus fans alucinaron con el outfit.

Eva De Dominici encendió Instagram con una malla enteriza verde

Eva De Dominici deslumbra con su carisma y sensualidad. Siempre un paso adelante en el mundo de la moda. Icono fashionista. No hay novedad que se le escape y combina estilos de manera perfecta.

Eva De Dominici se llevó todas las miradas posando con un traje de baño sensual y trendy. Una malla enteriza en color verde. Muy escotada y sensual. La actriz cosechó aplausos y se robó los suspiros de todos sus fans.