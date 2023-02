El jugado Barbiecore de Lali Espósito para viajar en avión con estilo

Su impronta musical y carisma enamoran así como también su manera de lookearse arriba y abajo de un escenario. Con un estilo rocker y siempre glam, Lali Espósito atesora prendas color rosa que cada tanto saca a relucir y son dignas de admirar. Una de las últimas fue durante un vuelo por el interior del país en plena gira del Disciplina Tour.

EL LOOK BARBIECORE DE LALI ESPÓSITO

Si bien no suele apostar al total pink en sus habituales looks, Lali Espósito tiene joyitas rosas que adora combinar con sus prendas más básicas. En su reciente gira, la cantante volvió a hacerlo y una vez más apostó al rosa. El look de Lali para volar por el país se caracterizó por ser total pink.

Lali Espósito y su jugado Barbiecore para volar en su gira Disciplina Tour. Foto: Instagram

Para este original Barbiecore, la actriz lució pantalones anchos rosa chicle -que más de una vez se la vio lucir- zapatillas urbanas con detalle de cordones rosa y medias en el mismo tono. Pero eso no fue todo. Las uñas de la estrella pop argentina también acompañaron con un tono fucsia y el detalle de unas extensiones de cabello en el mismo color le dieron el toque glam final. Una verdadera diva rosa.

Una diva soñada: el total pink de Lali Espósito. Foto: Instagram

EL LOOK BARBIECORE DE LALI ESPÓSITO EN QATAR

Los pantalones rosas de Lali ya tienen varias millas acumuladas. En la ciudad de Doha, la cantante los usó en más de una ocasión para sus armar distintos looks con un toque trendy. Esta es, sin dudas, una de las grandes joyitas del closet de Lali que marcan tendencia absoluta y no se cansa de amortizar.

El Barbiecore de Lali en la ciudad de Doha. Foto: Instagram

Si bien disfruta jugar con diferentes estilos y no se casa con ninguno, no caben dudas que Lali no se queda con las ganas y siempre se atreve a más. Y el estilo Barbiecore, una moda que sigue vigente esta temporada, le sienta de maravilla.

La actriz amortizó su pantalón rosa chicle en Qatar. Foto: Instagram

Camaleónica en sus papeles como actriz, también lo es en materia de moda y no llaman la atención sus cada vez más atrevidas elecciones fashion. Una verdadera star, de pies a cabeza.