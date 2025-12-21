El destape de Mariana Contartesi: la periodista sorprendió con un arriesgado vestido y se llevó todos los piropos

Mariana Contartesi es una de las periodistas de política más relevantes de los últimos tiempos. Su información es única. En Instagram tiene miles de seguidores y en esta oportunidad sorprendió compartiendo un alucinante outfit para un evento muy importante.

Tiene un estilo único. En su guardarropa nunca faltan las prendas ideales para eventos sociales. Brilla en cámara con los conjuntos tendencia del momento. Combina a la perfección diferentes colores y texturas.

El destape de Mariana Contartesi: la periodista sorprendió con un outfit arriesgado y elegante para un casamiento y se llevó todos los elogios

Siempre va por más. Tiene un estilo audaz y avasallante. Formal y elegante son las prendas que elige para combinar en cada uno de sus outfits. En esta ocasión sorprendió a todos y compartió una serie de fotografías en donde lució un espectacular vestido.

Mariana Contartesi se llevó todos los likes luciendo un espectacular vestido en color verde con escote pronunciado. Una prenda única ideal para eventos importantes. La periodista se llevó todos los elogios y sus seguidores le dejaron miles de mensajes de halagos. Complementó el look llevando el cabello suelto y lacio. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos y utilizó un tono rosado con brillo para los labios. Sin lugar a dudas, pasar desapercibida no es una opción para ella.

Mariana Contartesi conquistó likes con un vestido de gala espectacular

La periodista tiene un estilo único. Siempre va por más y combina a la perfección las prendas trendy del momento. Los likes nunca faltan en sus imágenes compartidas y las muestras de cariño de sus seguidores tampoco.

Mariana Contartesi lució un espectacular vestido en color verde para un importante evento. Un escote pronunciado fue protagonista y la periodista se robó los suspiros de todos sus seguidores.