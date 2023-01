El arriesgado look de Tini Stoessel en el video de “Muñecas” con La Joaqui que es tendencia.

Tini Stoessel lanzó “Muñecas” su tema en colaboración junto a La Joaqui. Desde su estreno, la canción ha dado de qué hablar no solo por ser un reggaetón pegadizo que cuenta con la producción de Steve Aoki, sino por los looks que ambas utilizaron.

La cantante utilizó varios looks. Sin embargo, si hay un outfit que se llevó toda la atención en el clip, ese fue el negro que usó Tini y con el que estuvo haciéndole publicidad a la canción en sus redes sociales días antes.

Tini Stoessel y La Joaqui usaron varios looks, pero hay uno de la pareja de Rodrigo de Paul que llamó mucho la atención. Foto: instagram

El motivo tiene que ver con que el look no solo contaba con varias tendencias que se están llevando actualmente, sino que era bastante arriesgado para lo que Stoessel suele usar: algunos lo han catalogado como un look estilo sadomasoquista.

La cuenta de Instagram, “Tini’s closet”, la cual le sigue la pista a todos los looks que usa la cantante, publicó más detalles sobre este outfit que tanto ha llamado la atención.

Tini Stoessel adelanta look para su videoclip "Muñecas"

Todo sobre el look de Tini Stoessel para Muñecas

Se trató de un look “total black” diseñado con una minifalda y un top hecho con cinturones. El diseño parece haber sido específico para Tini y este videoclip así que no se conoce un valor.

También tenía un par de botas de la firma Pleaser. Estas se trataron del modelo Delight 3028, con un precio de 145 euros.

Tini también llevó un par de ear cuff con forma de nudo en tono plateado, los cuales tenían un precio de 1,490.00 reales.

Tini Stoessel adelantó su nueva canción con un arriesgado look. Foto: Instagram/tinistoessel

Además, Stoessel usó la nueva colección de guantes de la marca Sotano, la cual todavía no está disponible y no se conoce su valor, según señaló la cuenta de Instagram experta en los looks de la cantante.