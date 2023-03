“Después de la criptonita”: la primera foto en Instagram de Rocío Guirao Diaz.

Rocío Guirao Díaz tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram, cuyo feed usa principalmente para mostrar sus trabajos. Aunque, en las historias de la red social aprovecha para mostrar momentos con amigas y con su familia en Miami.

Desde las playas de Miami, Rocío Guirao Díaz cautivó en trikini estilo “candy” en Instagram. Foto: Rocío Guirao Díaz

En la cuenta de Instagram que lleva su nombre completo, @rocpioguiraodiaz, la modelo ya subió más de 2 mil posteos. Su presencia en la red la inauguró en 2015 en uno de los lugares que más visitó en su vida y en el que vive actualmente.

Rocío Guirao Díaz posó desde Miami con un look tota white. Foto: Instagram

La primera foto de Rocío Guirao Díaz en Instagram data del 24 de enero de 2015, cuando la modelo salió una noche con su amiga e influencer Caro Suki. De acuerdo a la ubicación del posteo, ambas compartieron una velada en SOHO Hotel CECCONI’S. Casualmente, ambas viven hoy en Miami y siguen haciendo crecer la amistad.

Rocío Guirao Díaz y Caro Suki: la primera foto en Instagram Foto: instagram

Las siguientes fotos que subió Rocío Guirao Díaz a su Instagram, son de días después de su posteo inaugural. La modelo mostró algunos paisajes de un viaje que realizó junto a su familia aquel verano.

Rocío Guirao Díaz en jamaica en 2015 Foto: instagram

En una de las imágenes se la puede ver posando sobre una reposera de madera en Ocho Ríos, uno de los destinos jamaiquinos más buscados. En la foto, Rocío Guirao Díaz lleva un look relajado con pulseras de hilo, una microbikini de colores y el pelo al viento.

¿QUÉ LE PASÓ A ROCÍO GUIRAO DÍAZ?

La modelo y su marido están viviendo desde hace un tiempo en Miami, ciudad desde la que comparte con sus seguidores en redes sociales las actividades que realiza en su vida cotidiana.

Rocío Guirao Díaz posando en una sesión junto a su marido, desde su nueva vida en Miami Foto: @rocioguiraodiaz

“Yo me vine con una visa de trabajo, estoy contratada por una agencia de acá”, contó Rocío Guirao Díaz sobre la decisión de irse a Estados Unidos. Al respecto, detalló: “Hablo inglés, pero cuando no me acuerdo una palabra, tiro fruta”.

Rocío Guirao Díaz, espléndida en una playa de Miami, a meses de ser mamá

¿QUÉ SIGNO ES ROCÍO GUIRAO DÍAZ?

Rocío Guirao Díaz nació el 27 de junio de 1984 y tiene 38 años. La modelo nació bajo el signo de Cáncer, uno de los que más suele referirse al momento de hablar del horóscopo.

Rocío Guirao Díaz Foto: Instagram/rocioguiraodiaz

La gente nacida en Cáncer, como Rocío Guirao Díaz, son de naturaleza muy emocional y cariñosos, siempre que pueden le están demostrando su amor a sus seres queridos, además son muy protectores con todas las personas que los rodean y son simpáticos.