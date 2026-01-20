Desde Mar del Plata, Ailén Bechara marcó tendencia y dio cátedra de estilo con el accesorio de la temporada

Ailén Bechara es una verdadera referente fashionista. En Instagram despliega todo su carisma con outfits ultra must. Sin lugar a dudas, sabe cómo captar la atención de todos y sumar día a día nuevos fans.

Las vanguardias del mundo de la moda son su pasión. En cada temporada destaca con las prendas estrellas del momento. Mezcla a la perfección diferentes texturas, colores y estilos. Siempre está un paso adelante en cuanto a tendencias y sabe muy bien cómo coleccionar los likes de sus seguidores.

Desde Mar del Plata, Ailén Bechara se sumó a la temporada de verano con una bikini diminuta y marcó tendencia

Los must de la temporada son su perdición. Combina prendas únicas creando looks fuera de serie. Arriesgada y audaz, sus fans alucinan con cada imagen o video que comparte. Allí posa con sus mejores outfits y conquista los corazones de todos.

Desde Mar del Plata, Ailén Bechara sorprendió a todos con el look estrella del momento. Eligió la bikini más diminuta de la temporada y la lució en la playa. La parte superior, un corpiño triangular con tiras para sujetar por detrás del cuello.

La parte inferior, una bombacha colaless y el accesorio del verano: un pareo. La publicación causó sensación y los likes no tardaron en llegar. Complementó el look con el accesorio tendencia del verano: unos anteojos de sol mega must.

Ailén Bechara dio cátedra de estilo con un look de verano ultra fashionista

La modelo e influencer desplegó toda su audacia posando con una increíble prenda. Los must de la temporada son su especialidad y siempre está al tanto de los últimos gritos del mundo de la moda.

Ailén Bechara eligió una bikini super trendy. Un traje de baño de dos piezas en tendencia. Con mucho escote y bombacha colaless ultra cavada. La modelo e influencer demostró ser una verdadera influencer de las tendencias.